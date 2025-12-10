- 成长
交易:
605
盈利交易:
406 (67.10%)
亏损交易:
199 (32.89%)
最好交易:
104.52 NZD
最差交易:
-86.60 NZD
毛利:
4 873.06 NZD (162 728 pips)
毛利亏损:
-4 960.90 NZD (163 109 pips)
最大连续赢利:
16 (53.08 NZD)
最大连续盈利:
237.75 NZD (11)
夏普比率:
0.01
交易活动:
85.80%
最大入金加载:
4.28%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.09
长期交易:
273 (45.12%)
短期交易:
332 (54.88%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.15 NZD
平均利润:
12.00 NZD
平均损失:
-24.93 NZD
最大连续失误:
22 (-444.86 NZD)
最大连续亏损:
-444.86 NZD (22)
每月增长:
5.36%
年度预测:
64.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
785.38 NZD
最大值:
999.00 NZD (70.67%)
相对跌幅:
结余:
36.33% (999.57 NZD)
净值:
4.20% (107.59 NZD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|154
|EURCHFp
|118
|GBPNZDp
|95
|GBPAUDp
|59
|UK100
|44
|NZDCADp
|40
|EURCADp
|35
|AUS200
|30
|XAUUSDp
|12
|EURUSDp
|6
|GBPCADp
|6
|EURGBPp
|4
|USDCADp
|2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADp
|50
|EURCHFp
|-66
|GBPNZDp
|99
|GBPAUDp
|-155
|UK100
|198
|NZDCADp
|18
|EURCADp
|-15
|AUS200
|-63
|XAUUSDp
|-87
|EURUSDp
|41
|GBPCADp
|2
|EURGBPp
|6
|USDCADp
|-97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADp
|7.2K
|EURCHFp
|-2.2K
|GBPNZDp
|3K
|GBPAUDp
|-4.7K
|UK100
|5.5K
|NZDCADp
|1.1K
|EURCADp
|-3.9K
|AUS200
|-3.2K
|XAUUSDp
|-2.9K
|EURUSDp
|608
|GBPCADp
|436
|EURGBPp
|188
|USDCADp
|-1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +104.52 NZD
最差交易: -87 NZD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +53.08 NZD
最大连续亏损: -444.86 NZD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
