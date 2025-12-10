信号部分
信号 / MetaTrader 5 / X2AltoPeakBlackbull
Michael Ray Wenceslao

X2AltoPeakBlackbull

Michael Ray Wenceslao
0条评论
可靠性
109
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2023 2%
BlackBullMarkets-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
605
盈利交易:
406 (67.10%)
亏损交易:
199 (32.89%)
最好交易:
104.52 NZD
最差交易:
-86.60 NZD
毛利:
4 873.06 NZD (162 728 pips)
毛利亏损:
-4 960.90 NZD (163 109 pips)
最大连续赢利:
16 (53.08 NZD)
最大连续盈利:
237.75 NZD (11)
夏普比率:
0.01
交易活动:
85.80%
最大入金加载:
4.28%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.09
长期交易:
273 (45.12%)
短期交易:
332 (54.88%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.15 NZD
平均利润:
12.00 NZD
平均损失:
-24.93 NZD
最大连续失误:
22 (-444.86 NZD)
最大连续亏损:
-444.86 NZD (22)
每月增长:
5.36%
年度预测:
64.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
785.38 NZD
最大值:
999.00 NZD (70.67%)
相对跌幅:
结余:
36.33% (999.57 NZD)
净值:
4.20% (107.59 NZD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCADp 154
EURCHFp 118
GBPNZDp 95
GBPAUDp 59
UK100 44
NZDCADp 40
EURCADp 35
AUS200 30
XAUUSDp 12
EURUSDp 6
GBPCADp 6
EURGBPp 4
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCADp 50
EURCHFp -66
GBPNZDp 99
GBPAUDp -155
UK100 198
NZDCADp 18
EURCADp -15
AUS200 -63
XAUUSDp -87
EURUSDp 41
GBPCADp 2
EURGBPp 6
USDCADp -97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCADp 7.2K
EURCHFp -2.2K
GBPNZDp 3K
GBPAUDp -4.7K
UK100 5.5K
NZDCADp 1.1K
EURCADp -3.9K
AUS200 -3.2K
XAUUSDp -2.9K
EURUSDp 608
GBPCADp 436
EURGBPp 188
USDCADp -1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +104.52 NZD
最差交易: -87 NZD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +53.08 NZD
最大连续亏损: -444.86 NZD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 759 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 03:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 03:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 02:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 02:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 02:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
X2AltoPeakBlackbull
每月999 USD
2%
0
0
USD
2.6K
NZD
109
0%
605
67%
86%
0.98
-0.15
NZD
36%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载