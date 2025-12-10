SeñalesSecciones
Michael Ray Wenceslao

X2AltoPeakBlackbull

Michael Ray Wenceslao
0 comentarios
Fiabilidad
109 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2023 2%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
605
Transacciones Rentables:
406 (67.10%)
Transacciones Irrentables:
199 (32.89%)
Mejor transacción:
104.52 NZD
Peor transacción:
-86.60 NZD
Beneficio Bruto:
4 873.06 NZD (162 728 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 960.90 NZD (163 109 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (53.08 NZD)
Beneficio máximo consecutivo:
237.75 NZD (11)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
86.91%
Carga máxima del depósito:
4.28%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.09
Transacciones Largas:
273 (45.12%)
Transacciones Cortas:
332 (54.88%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-0.15 NZD
Beneficio medio:
12.00 NZD
Pérdidas medias:
-24.93 NZD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-444.86 NZD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-444.86 NZD (22)
Crecimiento al mes:
5.36%
Pronóstico anual:
64.99%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
785.38 NZD
Máxima:
999.00 NZD (70.67%)
Reducción relativa:
De balance:
36.33% (999.57 NZD)
De fondos:
4.20% (107.59 NZD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCADp 154
EURCHFp 118
GBPNZDp 95
GBPAUDp 59
UK100 44
NZDCADp 40
EURCADp 35
AUS200 30
XAUUSDp 12
EURUSDp 6
GBPCADp 6
EURGBPp 4
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCADp 50
EURCHFp -66
GBPNZDp 99
GBPAUDp -155
UK100 198
NZDCADp 18
EURCADp -15
AUS200 -63
XAUUSDp -87
EURUSDp 41
GBPCADp 2
EURGBPp 6
USDCADp -97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCADp 7.2K
EURCHFp -2.2K
GBPNZDp 3K
GBPAUDp -4.7K
UK100 5.5K
NZDCADp 1.1K
EURCADp -3.9K
AUS200 -3.2K
XAUUSDp -2.9K
EURUSDp 608
GBPCADp 436
EURGBPp 188
USDCADp -1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +104.52 NZD
Peor transacción: -87 NZD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 22
Beneficio máximo consecutivo: +53.08 NZD
Pérdidas máximas consecutivas: -444.86 NZD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 759 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 03:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 03:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 02:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 02:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 02:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
