Michael Ray Wenceslao

X2AltoPeakBlackbull

Michael Ray Wenceslao
0 avis
108 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2023 -0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
594
Bénéfice trades:
399 (67.17%)
Perte trades:
195 (32.83%)
Meilleure transaction:
104.52 NZD
Pire transaction:
-86.60 NZD
Bénéfice brut:
4 712.16 NZD (158 665 pips)
Perte brute:
-4 857.47 NZD (161 790 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (53.08 NZD)
Bénéfice consécutif maximal:
237.75 NZD (11)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.89%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.15
Longs trades:
269 (45.29%)
Courts trades:
325 (54.71%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.24 NZD
Bénéfice moyen:
11.81 NZD
Perte moyenne:
-24.91 NZD
Pertes consécutives maximales:
22 (-444.86 NZD)
Perte consécutive maximale:
-444.86 NZD (22)
Croissance mensuelle:
5.25%
Prévision annuelle:
63.73%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
785.38 NZD
Maximal:
999.00 NZD (70.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.33% (999.57 NZD)
Par fonds propres:
2.13% (54.61 NZD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCADp 153
EURCHFp 116
GBPNZDp 93
GBPAUDp 59
UK100 42
NZDCADp 40
EURCADp 35
AUS200 29
XAUUSDp 12
EURUSDp 5
GBPCADp 5
EURGBPp 3
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCADp 36
EURCHFp -39
GBPNZDp 58
GBPAUDp -155
UK100 153
NZDCADp 18
EURCADp -15
AUS200 -77
XAUUSDp -87
EURUSDp 88
GBPCADp 10
EURGBPp -6
USDCADp -97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCADp 7K
EURCHFp -1.9K
GBPNZDp 1.4K
GBPAUDp -4.7K
UK100 4.3K
NZDCADp 1.1K
EURCADp -3.9K
AUS200 -4K
XAUUSDp -2.9K
EURUSDp 1.2K
GBPCADp 860
EURGBPp -143
USDCADp -1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +104.52 NZD
Pire transaction: -87 NZD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +53.08 NZD
Perte consécutive maximale: -444.86 NZD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.10 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 03:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 03:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 02:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 02:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 02:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
