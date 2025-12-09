SinyallerBölümler
Andre Luiz Batista Da Paixao

RAFAEL

Andre Luiz Batista Da Paixao
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
4xCube-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
798
Kârla kapanan işlemler:
605 (75.81%)
Zararla kapanan işlemler:
193 (24.19%)
En iyi işlem:
493.82 USD
En kötü işlem:
-458.24 USD
Brüt kâr:
8 481.15 USD (58 080 pips)
Brüt zarar:
-3 387.12 USD (23 559 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (382.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
493.82 USD (1)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.52%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.12
Alış işlemleri:
385 (48.25%)
Satış işlemleri:
413 (51.75%)
Kâr faktörü:
2.50
Beklenen getiri:
6.38 USD
Ortalama kâr:
14.02 USD
Ortalama zarar:
-17.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-10.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-458.24 USD (1)
Aylık büyüme:
3.84%
Yıllık tahmin:
46.54%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
458.24 USD (2.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.86% (458.24 USD)
Varlığa göre:
6.87% (1 324.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADxx 176
XAUUSDxx 96
GBPUSDxx 94
EURCADxx 93
AUDUSDxx 93
USDCADxx 85
EURUSDxx 82
EURGBPxx 79
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADxx 1.8K
XAUUSDxx -39
GBPUSDxx 688
EURCADxx 837
AUDUSDxx 786
USDCADxx 88
EURUSDxx 474
EURGBPxx 466
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADxx 11K
XAUUSDxx -3.9K
GBPUSDxx 4.3K
EURCADxx 7.7K
AUDUSDxx 5.9K
USDCADxx 4.5K
EURUSDxx 3.6K
EURGBPxx 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +493.82 USD
En kötü işlem: -458 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +382.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.85 USD

İnceleme yok
