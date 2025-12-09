SegnaliSezioni
Andre Luiz Batista Da Paixao

RAFAEL

Andre Luiz Batista Da Paixao
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 24%
4xCube-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
798
Profit Trade:
605 (75.81%)
Loss Trade:
193 (24.19%)
Best Trade:
493.82 USD
Worst Trade:
-458.24 USD
Profitto lordo:
8 481.15 USD (58 080 pips)
Perdita lorda:
-3 387.12 USD (23 559 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (382.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
493.82 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.52%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.12
Long Trade:
385 (48.25%)
Short Trade:
413 (51.75%)
Fattore di profitto:
2.50
Profitto previsto:
6.38 USD
Profitto medio:
14.02 USD
Perdita media:
-17.55 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-10.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-458.24 USD (1)
Crescita mensile:
3.84%
Previsione annuale:
46.54%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
458.24 USD (2.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.86% (458.24 USD)
Per equità:
6.87% (1 324.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADxx 176
XAUUSDxx 96
GBPUSDxx 94
EURCADxx 93
AUDUSDxx 93
USDCADxx 85
EURUSDxx 82
EURGBPxx 79
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADxx 1.8K
XAUUSDxx -39
GBPUSDxx 688
EURCADxx 837
AUDUSDxx 786
USDCADxx 88
EURUSDxx 474
EURGBPxx 466
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADxx 11K
XAUUSDxx -3.9K
GBPUSDxx 4.3K
EURCADxx 7.7K
AUDUSDxx 5.9K
USDCADxx 4.5K
EURUSDxx 3.6K
EURGBPxx 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +493.82 USD
Worst Trade: -458 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +382.26 USD
Massima perdita consecutiva: -10.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

OK
Non ci sono recensioni
