Señales / MetaTrader 4 / RAFAEL
Andre Luiz Batista Da Paixao

RAFAEL

Andre Luiz Batista Da Paixao
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 27%
4xCube-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
894
Transacciones Rentables:
682 (76.28%)
Transacciones Irrentables:
212 (23.71%)
Mejor transacción:
493.82 USD
Peor transacción:
-458.24 USD
Beneficio Bruto:
9 264.10 USD (62 886 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 682.21 USD (25 093 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (382.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
493.82 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.14%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
12.18
Transacciones Largas:
435 (48.66%)
Transacciones Cortas:
459 (51.34%)
Factor de Beneficio:
2.52
Beneficio Esperado:
6.24 USD
Beneficio medio:
13.58 USD
Pérdidas medias:
-17.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-10.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-458.24 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.88%
Pronóstico anual:
47.11%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
458.24 USD (2.70%)
Reducción relativa:
De balance:
1.86% (458.24 USD)
De fondos:
23.43% (4 616.79 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCADxx 196
GBPUSDxx 110
EURCADxx 104
AUDUSDxx 101
EURUSDxx 99
USDCADxx 96
XAUUSDxx 96
EURGBPxx 92
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCADxx 1.9K
GBPUSDxx 709
EURCADxx 921
AUDUSDxx 843
EURUSDxx 537
USDCADxx 129
XAUUSDxx -39
EURGBPxx 568
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCADxx 12K
GBPUSDxx 4.7K
EURCADxx 8.4K
AUDUSDxx 6.3K
EURUSDxx 4K
USDCADxx 4.8K
XAUUSDxx -3.9K
EURGBPxx 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +493.82 USD
Peor transacción: -458 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +382.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.