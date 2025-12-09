SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RAFAEL
Andre Luiz Batista Da Paixao

RAFAEL

Andre Luiz Batista Da Paixao
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
4xCube-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
798
Bénéfice trades:
605 (75.81%)
Perte trades:
193 (24.19%)
Meilleure transaction:
493.82 USD
Pire transaction:
-458.24 USD
Bénéfice brut:
8 481.15 USD (58 080 pips)
Perte brute:
-3 387.12 USD (23 559 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (382.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
493.82 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.52%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
67
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
11.12
Longs trades:
385 (48.25%)
Courts trades:
413 (51.75%)
Facteur de profit:
2.50
Rendement attendu:
6.38 USD
Bénéfice moyen:
14.02 USD
Perte moyenne:
-17.55 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-10.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-458.24 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.84%
Prévision annuelle:
46.54%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
458.24 USD (2.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.86% (458.24 USD)
Par fonds propres:
6.87% (1 324.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCADxx 176
XAUUSDxx 96
GBPUSDxx 94
EURCADxx 93
AUDUSDxx 93
USDCADxx 85
EURUSDxx 82
EURGBPxx 79
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCADxx 1.8K
XAUUSDxx -39
GBPUSDxx 688
EURCADxx 837
AUDUSDxx 786
USDCADxx 88
EURUSDxx 474
EURGBPxx 466
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCADxx 11K
XAUUSDxx -3.9K
GBPUSDxx 4.3K
EURCADxx 7.7K
AUDUSDxx 5.9K
USDCADxx 4.5K
EURUSDxx 3.6K
EURGBPxx 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +493.82 USD
Pire transaction: -458 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +382.26 USD
Perte consécutive maximale: -10.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

OK
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RAFAEL
30 USD par mois
24%
0
0
USD
19K
USD
16
99%
798
75%
100%
2.50
6.38
USD
7%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.