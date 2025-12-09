- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
892
盈利交易:
680 (76.23%)
亏损交易:
212 (23.77%)
最好交易:
493.82 USD
最差交易:
-458.24 USD
毛利:
9 251.31 USD (62 817 pips)
毛利亏损:
-3 682.21 USD (25 093 pips)
最大连续赢利:
32 (382.26 USD)
最大连续盈利:
493.82 USD (1)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.14%
最近交易:
57 几分钟前
每周交易:
45
平均持有时间:
1 一天
采收率:
12.15
长期交易:
434 (48.65%)
短期交易:
458 (51.35%)
利润因子:
2.51
预期回报:
6.24 USD
平均利润:
13.60 USD
平均损失:
-17.37 USD
最大连续失误:
21 (-10.85 USD)
最大连续亏损:
-458.24 USD (1)
每月增长:
4.09%
年度预测:
49.63%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
458.24 USD (2.70%)
相对跌幅:
结余:
1.86% (458.24 USD)
净值:
20.96% (4 127.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|196
|GBPUSDxx
|110
|EURCADxx
|104
|AUDUSDxx
|100
|EURUSDxx
|99
|USDCADxx
|96
|XAUUSDxx
|96
|EURGBPxx
|91
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADxx
|1.9K
|GBPUSDxx
|709
|EURCADxx
|921
|AUDUSDxx
|831
|EURUSDxx
|537
|USDCADxx
|129
|XAUUSDxx
|-39
|EURGBPxx
|567
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADxx
|12K
|GBPUSDxx
|4.7K
|EURCADxx
|8.4K
|AUDUSDxx
|6.2K
|EURUSDxx
|4K
|USDCADxx
|4.8K
|XAUUSDxx
|-3.9K
|EURGBPxx
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +493.82 USD
最差交易: -458 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +382.26 USD
最大连续亏损: -10.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
