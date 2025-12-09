信号部分
信号 / MetaTrader 4 / RAFAEL
Andre Luiz Batista Da Paixao

RAFAEL

Andre Luiz Batista Da Paixao
0条评论
可靠性
19
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 27%
4xCube-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
892
盈利交易:
680 (76.23%)
亏损交易:
212 (23.77%)
最好交易:
493.82 USD
最差交易:
-458.24 USD
毛利:
9 251.31 USD (62 817 pips)
毛利亏损:
-3 682.21 USD (25 093 pips)
最大连续赢利:
32 (382.26 USD)
最大连续盈利:
493.82 USD (1)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.14%
最近交易:
57 几分钟前
每周交易:
45
平均持有时间:
1 一天
采收率:
12.15
长期交易:
434 (48.65%)
短期交易:
458 (51.35%)
利润因子:
2.51
预期回报:
6.24 USD
平均利润:
13.60 USD
平均损失:
-17.37 USD
最大连续失误:
21 (-10.85 USD)
最大连续亏损:
-458.24 USD (1)
每月增长:
4.09%
年度预测:
49.63%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
458.24 USD (2.70%)
相对跌幅:
结余:
1.86% (458.24 USD)
净值:
20.96% (4 127.24 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCADxx 196
GBPUSDxx 110
EURCADxx 104
AUDUSDxx 100
EURUSDxx 99
USDCADxx 96
XAUUSDxx 96
EURGBPxx 91
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCADxx 1.9K
GBPUSDxx 709
EURCADxx 921
AUDUSDxx 831
EURUSDxx 537
USDCADxx 129
XAUUSDxx -39
EURGBPxx 567
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCADxx 12K
GBPUSDxx 4.7K
EURCADxx 8.4K
AUDUSDxx 6.2K
EURUSDxx 4K
USDCADxx 4.8K
XAUUSDxx -3.9K
EURGBPxx 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +493.82 USD
最差交易: -458 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +382.26 USD
最大连续亏损: -10.85 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

OK
没有评论
