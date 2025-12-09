SignaleKategorien
Andre Luiz Batista Da Paixao

RAFAEL

Andre Luiz Batista Da Paixao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 27%
4xCube-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
898
Gewinntrades:
685 (76.28%)
Verlusttrades:
213 (23.72%)
Bester Trade:
493.82 USD
Schlechtester Trade:
-458.24 USD
Bruttoprofit:
9 293.76 USD (63 085 pips)
Bruttoverlust:
-3 684.65 USD (25 108 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (382.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
493.82 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
6.32%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
37
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
12.24
Long-Positionen:
438 (48.78%)
Short-Positionen:
460 (51.22%)
Profit-Faktor:
2.52
Mathematische Gewinnerwartung:
6.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-10.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-458.24 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.77%
Jahresprognose:
45.68%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
458.24 USD (2.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.86% (458.24 USD)
Kapital:
23.43% (4 616.79 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCADxx 199
GBPUSDxx 110
EURCADxx 105
AUDUSDxx 101
EURUSDxx 99
USDCADxx 96
XAUUSDxx 96
EURGBPxx 92
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCADxx 1.9K
GBPUSDxx 709
EURCADxx 919
AUDUSDxx 843
EURUSDxx 537
USDCADxx 129
XAUUSDxx -39
EURGBPxx 568
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCADxx 12K
GBPUSDxx 4.7K
EURCADxx 8.4K
AUDUSDxx 6.3K
EURUSDxx 4K
USDCADxx 4.8K
XAUUSDxx -3.9K
EURGBPxx 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +493.82 USD
Schlechtester Trade: -458 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +382.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
