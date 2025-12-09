- Прирост
Всего трейдов:
888
Прибыльных трейдов:
677 (76.23%)
Убыточных трейдов:
211 (23.76%)
Лучший трейд:
493.82 USD
Худший трейд:
-458.24 USD
Общая прибыль:
9 226.61 USD (62 650 pips)
Общий убыток:
-3 679.33 USD (25 078 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (382.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
493.82 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.13%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
12.11
Длинных трейдов:
431 (48.54%)
Коротких трейдов:
457 (51.46%)
Профит фактор:
2.51
Мат. ожидание:
6.25 USD
Средняя прибыль:
13.63 USD
Средний убыток:
-17.44 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-10.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-458.24 USD (1)
Прирост в месяц:
4.45%
Годовой прогноз:
53.96%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
458.24 USD (2.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.86% (458.24 USD)
По эквити:
20.68% (4 067.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|194
|GBPUSDxx
|109
|EURCADxx
|104
|AUDUSDxx
|100
|EURUSDxx
|98
|USDCADxx
|96
|XAUUSDxx
|96
|EURGBPxx
|91
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADxx
|1.9K
|GBPUSDxx
|689
|EURCADxx
|921
|AUDUSDxx
|831
|EURUSDxx
|540
|USDCADxx
|129
|XAUUSDxx
|-39
|EURGBPxx
|567
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADxx
|12K
|GBPUSDxx
|4.5K
|EURCADxx
|8.4K
|AUDUSDxx
|6.2K
|EURUSDxx
|4K
|USDCADxx
|4.8K
|XAUUSDxx
|-3.9K
|EURGBPxx
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +493.82 USD
Худший трейд: -458 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +382.26 USD
Макс. убыток в серии: -10.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
OK
Нет отзывов
