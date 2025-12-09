СигналыРазделы
Andre Luiz Batista Da Paixao

RAFAEL

Andre Luiz Batista Da Paixao
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 27%
4xCube-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
888
Прибыльных трейдов:
677 (76.23%)
Убыточных трейдов:
211 (23.76%)
Лучший трейд:
493.82 USD
Худший трейд:
-458.24 USD
Общая прибыль:
9 226.61 USD (62 650 pips)
Общий убыток:
-3 679.33 USD (25 078 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (382.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
493.82 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.13%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
12.11
Длинных трейдов:
431 (48.54%)
Коротких трейдов:
457 (51.46%)
Профит фактор:
2.51
Мат. ожидание:
6.25 USD
Средняя прибыль:
13.63 USD
Средний убыток:
-17.44 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-10.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-458.24 USD (1)
Прирост в месяц:
4.45%
Годовой прогноз:
53.96%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
458.24 USD (2.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.86% (458.24 USD)
По эквити:
20.68% (4 067.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADxx 194
GBPUSDxx 109
EURCADxx 104
AUDUSDxx 100
EURUSDxx 98
USDCADxx 96
XAUUSDxx 96
EURGBPxx 91
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADxx 1.9K
GBPUSDxx 689
EURCADxx 921
AUDUSDxx 831
EURUSDxx 540
USDCADxx 129
XAUUSDxx -39
EURGBPxx 567
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADxx 12K
GBPUSDxx 4.5K
EURCADxx 8.4K
AUDUSDxx 6.2K
EURUSDxx 4K
USDCADxx 4.8K
XAUUSDxx -3.9K
EURGBPxx 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +493.82 USD
Худший трейд: -458 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +382.26 USD
Макс. убыток в серии: -10.85 USD

OK
Нет отзывов
