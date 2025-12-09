SinaisSeções
Andre Luiz Batista Da Paixao

RAFAEL

Andre Luiz Batista Da Paixao
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 27%
4xCube-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
894
Negociações com lucro:
682 (76.28%)
Negociações com perda:
212 (23.71%)
Melhor negociação:
493.82 USD
Pior negociação:
-458.24 USD
Lucro bruto:
9 264.10 USD (62 886 pips)
Perda bruta:
-3 682.21 USD (25 093 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (382.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
493.82 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.14%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
12.18
Negociações longas:
435 (48.66%)
Negociações curtas:
459 (51.34%)
Fator de lucro:
2.52
Valor esperado:
6.24 USD
Lucro médio:
13.58 USD
Perda média:
-17.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-10.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-458.24 USD (1)
Crescimento mensal:
3.88%
Previsão anual:
47.11%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
458.24 USD (2.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.86% (458.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.43% (4 616.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCADxx 196
GBPUSDxx 110
EURCADxx 104
AUDUSDxx 101
EURUSDxx 99
USDCADxx 96
XAUUSDxx 96
EURGBPxx 92
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCADxx 1.9K
GBPUSDxx 709
EURCADxx 921
AUDUSDxx 843
EURUSDxx 537
USDCADxx 129
XAUUSDxx -39
EURGBPxx 568
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCADxx 12K
GBPUSDxx 4.7K
EURCADxx 8.4K
AUDUSDxx 6.3K
EURUSDxx 4K
USDCADxx 4.8K
XAUUSDxx -3.9K
EURGBPxx 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +493.82 USD
Pior negociação: -458 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +382.26 USD
Máxima perda consecutiva: -10.85 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

