Negociações:
894
Negociações com lucro:
682 (76.28%)
Negociações com perda:
212 (23.71%)
Melhor negociação:
493.82 USD
Pior negociação:
-458.24 USD
Lucro bruto:
9 264.10 USD (62 886 pips)
Perda bruta:
-3 682.21 USD (25 093 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (382.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
493.82 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.14%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
12.18
Negociações longas:
435 (48.66%)
Negociações curtas:
459 (51.34%)
Fator de lucro:
2.52
Valor esperado:
6.24 USD
Lucro médio:
13.58 USD
Perda média:
-17.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-10.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-458.24 USD (1)
Crescimento mensal:
3.88%
Previsão anual:
47.11%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
458.24 USD (2.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.86% (458.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.43% (4 616.79 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|196
|GBPUSDxx
|110
|EURCADxx
|104
|AUDUSDxx
|101
|EURUSDxx
|99
|USDCADxx
|96
|XAUUSDxx
|96
|EURGBPxx
|92
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCADxx
|1.9K
|GBPUSDxx
|709
|EURCADxx
|921
|AUDUSDxx
|843
|EURUSDxx
|537
|USDCADxx
|129
|XAUUSDxx
|-39
|EURGBPxx
|568
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCADxx
|12K
|GBPUSDxx
|4.7K
|EURCADxx
|8.4K
|AUDUSDxx
|6.3K
|EURUSDxx
|4K
|USDCADxx
|4.8K
|XAUUSDxx
|-3.9K
|EURGBPxx
|2.7K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +493.82 USD
Pior negociação: -458 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +382.26 USD
Máxima perda consecutiva: -10.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem comentários
