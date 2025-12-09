- 자본
- 축소
트레이드:
927
이익 거래:
704 (75.94%)
손실 거래:
223 (24.06%)
최고의 거래:
493.82 USD
최악의 거래:
-458.24 USD
총 수익:
9 951.60 USD (67 180 pips)
총 손실:
-4 243.86 USD (29 014 pips)
연속 최대 이익:
32 (382.26 USD)
연속 최대 이익:
493.82 USD (1)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.32%
최근 거래:
42 분 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
12.46
롱(주식매수):
451 (48.65%)
숏(주식차입매도):
476 (51.35%)
수익 요인:
2.34
기대수익:
6.16 USD
평균 이익:
14.14 USD
평균 손실:
-19.03 USD
연속 최대 손실:
21 (-10.85 USD)
연속 최대 손실:
-458.24 USD (1)
월별 성장률:
2.98%
연간 예측:
36.13%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
458.24 USD (2.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.86% (458.24 USD)
자본금별:
23.43% (4 616.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|203
|GBPUSDxx
|115
|EURCADxx
|107
|AUDUSDxx
|104
|EURUSDxx
|103
|USDCADxx
|103
|EURGBPxx
|96
|XAUUSDxx
|96
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCADxx
|2K
|GBPUSDxx
|704
|EURCADxx
|907
|AUDUSDxx
|846
|EURUSDxx
|572
|USDCADxx
|114
|EURGBPxx
|629
|XAUUSDxx
|-39
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCADxx
|12K
|GBPUSDxx
|4.8K
|EURCADxx
|8.4K
|AUDUSDxx
|6.3K
|EURUSDxx
|4.2K
|USDCADxx
|4.5K
|EURGBPxx
|2.6K
|XAUUSDxx
|-3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
OK
리뷰 없음
