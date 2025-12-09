- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
172
Kârla kapanan işlemler:
151 (87.79%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (12.21%)
En iyi işlem:
3.86 USD
En kötü işlem:
-2.75 USD
Brüt kâr:
117.34 USD (10 564 pips)
Brüt zarar:
-20.79 USD (1 822 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (30.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.64 USD (33)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.91%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
8.41
Alış işlemleri:
24 (13.95%)
Satış işlemleri:
148 (86.05%)
Kâr faktörü:
5.64
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
0.78 USD
Ortalama zarar:
-0.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-11.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.48 USD (7)
Aylık büyüme:
1.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.68 USD
Maksimum:
11.48 USD (3.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.36% (11.48 USD)
Varlığa göre:
1.12% (22.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|102
|EURUSD
|51
|USDCAD
|7
|AUDUSD
|5
|USDJPY
|4
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|52
|EURUSD
|29
|USDCAD
|4
|AUDUSD
|5
|USDJPY
|3
|USDCHF
|3
|NZDUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|5.2K
|EURUSD
|2.6K
|USDCAD
|348
|AUDUSD
|250
|USDJPY
|208
|USDCHF
|100
|NZDUSD
|51
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.86 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +30.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Axi-US06-Live
|0.13 × 72
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real7
|0.86 × 21
|
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 38 USD
17%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
7
100%
172
87%
100%
5.64
0.56
USD
USD
3%
1:500