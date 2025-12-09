- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
172
Profit Trade:
151 (87.79%)
Loss Trade:
21 (12.21%)
Best Trade:
3.86 USD
Worst Trade:
-2.75 USD
Profitto lordo:
117.34 USD (10 564 pips)
Perdita lorda:
-20.79 USD (1 822 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (30.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.64 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.91%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
8.41
Long Trade:
24 (13.95%)
Short Trade:
148 (86.05%)
Fattore di profitto:
5.64
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
0.78 USD
Perdita media:
-0.99 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-11.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.48 USD (7)
Crescita mensile:
1.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.68 USD
Massimale:
11.48 USD (3.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.36% (11.48 USD)
Per equità:
1.46% (29.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|102
|EURUSD
|51
|USDCAD
|7
|AUDUSD
|5
|USDJPY
|4
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|52
|EURUSD
|29
|USDCAD
|4
|AUDUSD
|5
|USDJPY
|3
|USDCHF
|3
|NZDUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|5.2K
|EURUSD
|2.6K
|USDCAD
|348
|AUDUSD
|250
|USDJPY
|208
|USDCHF
|100
|NZDUSD
|51
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.86 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +30.64 USD
Massima perdita consecutiva: -11.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Axi-US06-Live
|0.13 × 72
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real7
|0.86 × 21
|
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
38USD al mese
17%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
7
100%
172
87%
100%
5.64
0.56
USD
USD
3%
1:500