ALEKSEI SNIETKIN

BreakDownSynergy

ALEKSEI SNIETKIN
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 38 USD al mese
crescita dal 2025 17%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
172
Profit Trade:
151 (87.79%)
Loss Trade:
21 (12.21%)
Best Trade:
3.86 USD
Worst Trade:
-2.75 USD
Profitto lordo:
117.34 USD (10 564 pips)
Perdita lorda:
-20.79 USD (1 822 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (30.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.64 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.91%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
8.41
Long Trade:
24 (13.95%)
Short Trade:
148 (86.05%)
Fattore di profitto:
5.64
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
0.78 USD
Perdita media:
-0.99 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-11.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.48 USD (7)
Crescita mensile:
1.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.68 USD
Massimale:
11.48 USD (3.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.36% (11.48 USD)
Per equità:
1.46% (29.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 102
EURUSD 51
USDCAD 7
AUDUSD 5
USDJPY 4
USDCHF 2
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 52
EURUSD 29
USDCAD 4
AUDUSD 5
USDJPY 3
USDCHF 3
NZDUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 5.2K
EURUSD 2.6K
USDCAD 348
AUDUSD 250
USDJPY 208
USDCHF 100
NZDUSD 51
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.86 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +30.64 USD
Massima perdita consecutiva: -11.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Axi-US06-Live
0.13 × 72
Fyntura-Live
0.18 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
0.86 × 21
IFCMarketsLtd-Real
1.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.12.09 12:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
