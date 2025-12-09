- 자본
- 축소
트레이드:
997
이익 거래:
812 (81.44%)
손실 거래:
185 (18.56%)
최고의 거래:
9.99 USD
최악의 거래:
-10.64 USD
총 수익:
1 190.42 USD (75 317 pips)
총 손실:
-406.74 USD (24 950 pips)
연속 최대 이익:
33 (31.69 USD)
연속 최대 이익:
83.43 USD (17)
샤프 비율:
0.43
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
80.18%
최근 거래:
18 분 전
주별 거래 수:
202
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
13.22
롱(주식매수):
471 (47.24%)
숏(주식차입매도):
526 (52.76%)
수익 요인:
2.93
기대수익:
0.79 USD
평균 이익:
1.47 USD
평균 손실:
-2.20 USD
연속 최대 손실:
10 (-45.38 USD)
연속 최대 손실:
-59.27 USD (9)
월별 성장률:
35.82%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.68 USD
최대한의:
59.27 USD (5.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.36% (11.48 USD)
자본금별:
80.51% (2 174.14 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|184
|EURUSD
|160
|USDCAD
|138
|USDJPY
|137
|NZDUSD
|132
|USDCHF
|97
|AUDUSD
|82
|GBPJPY
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|128
|EURUSD
|142
|USDCAD
|98
|USDJPY
|68
|NZDUSD
|131
|USDCHF
|107
|AUDUSD
|86
|GBPJPY
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|9.4K
|EURUSD
|8.2K
|USDCAD
|6.9K
|USDJPY
|6.9K
|NZDUSD
|6.7K
|USDCHF
|4.8K
|AUDUSD
|4.4K
|GBPJPY
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.99 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +31.69 USD
연속 최대 손실: -45.38 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Axi-US06-Live
|0.13 × 72
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real7
|0.86 × 21
|
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
리뷰 없음