- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
895
Negociações com lucro:
730 (81.56%)
Negociações com perda:
165 (18.44%)
Melhor negociação:
9.99 USD
Pior negociação:
-10.64 USD
Lucro bruto:
1 087.02 USD (68 084 pips)
Perda bruta:
-362.56 USD (22 566 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (31.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
83.43 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
65.41%
Último negócio:
40 minutos atrás
Negociações por semana:
265
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
12.22
Negociações longas:
418 (46.70%)
Negociações curtas:
477 (53.30%)
Fator de lucro:
3.00
Valor esperado:
0.81 USD
Lucro médio:
1.49 USD
Perda média:
-2.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-45.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-59.27 USD (9)
Crescimento mensal:
32.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.68 USD
Máximo:
59.27 USD (5.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.36% (11.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
80.44% (1 956.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|182
|EURUSD
|147
|USDCAD
|128
|USDJPY
|108
|NZDUSD
|108
|USDCHF
|97
|AUDUSD
|75
|GBPJPY
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|126
|EURUSD
|128
|USDCAD
|91
|USDJPY
|68
|NZDUSD
|108
|USDCHF
|107
|AUDUSD
|79
|GBPJPY
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|9.3K
|EURUSD
|7.5K
|USDCAD
|6.4K
|USDJPY
|5.5K
|NZDUSD
|5.5K
|USDCHF
|4.8K
|AUDUSD
|4K
|GBPJPY
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Axi-US06-Live
|0.13 × 72
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real7
|0.86 × 21
|
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
Sem comentários