Sinais / MetaTrader 4 / BreakDownSynergy
ALEKSEI SNIETKIN

BreakDownSynergy

ALEKSEI SNIETKIN
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 53%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
895
Negociações com lucro:
730 (81.56%)
Negociações com perda:
165 (18.44%)
Melhor negociação:
9.99 USD
Pior negociação:
-10.64 USD
Lucro bruto:
1 087.02 USD (68 084 pips)
Perda bruta:
-362.56 USD (22 566 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (31.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
83.43 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
65.41%
Último negócio:
40 minutos atrás
Negociações por semana:
265
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
12.22
Negociações longas:
418 (46.70%)
Negociações curtas:
477 (53.30%)
Fator de lucro:
3.00
Valor esperado:
0.81 USD
Lucro médio:
1.49 USD
Perda média:
-2.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-45.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-59.27 USD (9)
Crescimento mensal:
32.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.68 USD
Máximo:
59.27 USD (5.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.36% (11.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
80.44% (1 956.69 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 182
EURUSD 147
USDCAD 128
USDJPY 108
NZDUSD 108
USDCHF 97
AUDUSD 75
GBPJPY 50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 126
EURUSD 128
USDCAD 91
USDJPY 68
NZDUSD 108
USDCHF 107
AUDUSD 79
GBPJPY 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 9.3K
EURUSD 7.5K
USDCAD 6.4K
USDJPY 5.5K
NZDUSD 5.5K
USDCHF 4.8K
AUDUSD 4K
GBPJPY 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.99 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +31.69 USD
Máxima perda consecutiva: -45.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Axi-US06-Live
0.13 × 72
Fyntura-Live
0.18 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
0.86 × 21
IFCMarketsLtd-Real
1.00 × 1
Sem comentários
2026.01.01 15:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 11:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 12:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
