- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
903
Прибыльных трейдов:
737 (81.61%)
Убыточных трейдов:
166 (18.38%)
Лучший трейд:
9.99 USD
Худший трейд:
-10.64 USD
Общая прибыль:
1 095.70 USD (68 567 pips)
Общий убыток:
-364.21 USD (22 649 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (31.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
83.43 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
65.41%
Последний трейд:
41 минута
Трейдов в неделю:
255
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
12.34
Длинных трейдов:
420 (46.51%)
Коротких трейдов:
483 (53.49%)
Профит фактор:
3.01
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
1.49 USD
Средний убыток:
-2.19 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-45.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-59.27 USD (9)
Прирост в месяц:
33.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.68 USD
Максимальная:
59.27 USD (5.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.36% (11.48 USD)
По эквити:
80.44% (1 956.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|182
|EURUSD
|148
|USDCAD
|128
|NZDUSD
|113
|USDJPY
|109
|USDCHF
|97
|AUDUSD
|75
|GBPJPY
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|126
|EURUSD
|129
|USDCAD
|91
|NZDUSD
|113
|USDJPY
|68
|USDCHF
|107
|AUDUSD
|79
|GBPJPY
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|9.3K
|EURUSD
|7.6K
|USDCAD
|6.4K
|NZDUSD
|5.7K
|USDJPY
|5.5K
|USDCHF
|4.8K
|AUDUSD
|4K
|GBPJPY
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.99 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +31.69 USD
Макс. убыток в серии: -45.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Axi-US06-Live
|0.13 × 72
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real7
|0.86 × 21
|
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
Нет отзывов