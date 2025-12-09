СигналыРазделы
ALEKSEI SNIETKIN

BreakDownSynergy

ALEKSEI SNIETKIN
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 54%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
903
Прибыльных трейдов:
737 (81.61%)
Убыточных трейдов:
166 (18.38%)
Лучший трейд:
9.99 USD
Худший трейд:
-10.64 USD
Общая прибыль:
1 095.70 USD (68 567 pips)
Общий убыток:
-364.21 USD (22 649 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (31.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
83.43 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
65.41%
Последний трейд:
41 минута
Трейдов в неделю:
255
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
12.34
Длинных трейдов:
420 (46.51%)
Коротких трейдов:
483 (53.49%)
Профит фактор:
3.01
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
1.49 USD
Средний убыток:
-2.19 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-45.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-59.27 USD (9)
Прирост в месяц:
33.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.68 USD
Максимальная:
59.27 USD (5.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.36% (11.48 USD)
По эквити:
80.44% (1 956.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 182
EURUSD 148
USDCAD 128
NZDUSD 113
USDJPY 109
USDCHF 97
AUDUSD 75
GBPJPY 51
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 126
EURUSD 129
USDCAD 91
NZDUSD 113
USDJPY 68
USDCHF 107
AUDUSD 79
GBPJPY 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 9.3K
EURUSD 7.6K
USDCAD 6.4K
NZDUSD 5.7K
USDJPY 5.5K
USDCHF 4.8K
AUDUSD 4K
GBPJPY 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.99 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +31.69 USD
Макс. убыток в серии: -45.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Axi-US06-Live
0.13 × 72
Fyntura-Live
0.18 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
0.86 × 21
IFCMarketsLtd-Real
1.00 × 1
Нет отзывов
2026.01.01 15:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 11:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 12:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
