ALEKSEI SNIETKIN

BreakDownSynergy

ALEKSEI SNIETKIN
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 53%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
895
利益トレード:
730 (81.56%)
損失トレード:
165 (18.44%)
ベストトレード:
9.99 USD
最悪のトレード:
-10.64 USD
総利益:
1 087.02 USD (68 084 pips)
総損失:
-362.56 USD (22 566 pips)
最大連続の勝ち:
33 (31.69 USD)
最大連続利益:
83.43 USD (17)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
65.41%
最近のトレード:
53 分前
1週間当たりの取引:
265
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
12.22
長いトレード:
418 (46.70%)
短いトレード:
477 (53.30%)
プロフィットファクター:
3.00
期待されたペイオフ:
0.81 USD
平均利益:
1.49 USD
平均損失:
-2.20 USD
最大連続の負け:
10 (-45.38 USD)
最大連続損失:
-59.27 USD (9)
月間成長:
32.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.68 USD
最大の:
59.27 USD (5.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.36% (11.48 USD)
エクイティによる:
80.44% (1 956.69 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 182
EURUSD 147
USDCAD 128
USDJPY 108
NZDUSD 108
USDCHF 97
AUDUSD 75
GBPJPY 50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 126
EURUSD 128
USDCAD 91
USDJPY 68
NZDUSD 108
USDCHF 107
AUDUSD 79
GBPJPY 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 9.3K
EURUSD 7.5K
USDCAD 6.4K
USDJPY 5.5K
NZDUSD 5.5K
USDCHF 4.8K
AUDUSD 4K
GBPJPY 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9.99 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +31.69 USD
最大連続損失: -45.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Axi-US06-Live
0.13 × 72
Fyntura-Live
0.18 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
0.86 × 21
IFCMarketsLtd-Real
1.00 × 1
レビューなし
2026.01.01 15:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 11:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 12:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
