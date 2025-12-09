- 成長
トレード:
895
利益トレード:
730 (81.56%)
損失トレード:
165 (18.44%)
ベストトレード:
9.99 USD
最悪のトレード:
-10.64 USD
総利益:
1 087.02 USD (68 084 pips)
総損失:
-362.56 USD (22 566 pips)
最大連続の勝ち:
33 (31.69 USD)
最大連続利益:
83.43 USD (17)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
65.41%
最近のトレード:
53 分前
1週間当たりの取引:
265
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
12.22
長いトレード:
418 (46.70%)
短いトレード:
477 (53.30%)
プロフィットファクター:
3.00
期待されたペイオフ:
0.81 USD
平均利益:
1.49 USD
平均損失:
-2.20 USD
最大連続の負け:
10 (-45.38 USD)
最大連続損失:
-59.27 USD (9)
月間成長:
32.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.68 USD
最大の:
59.27 USD (5.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.36% (11.48 USD)
エクイティによる:
80.44% (1 956.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|182
|EURUSD
|147
|USDCAD
|128
|USDJPY
|108
|NZDUSD
|108
|USDCHF
|97
|AUDUSD
|75
|GBPJPY
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|126
|EURUSD
|128
|USDCAD
|91
|USDJPY
|68
|NZDUSD
|108
|USDCHF
|107
|AUDUSD
|79
|GBPJPY
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|9.3K
|EURUSD
|7.5K
|USDCAD
|6.4K
|USDJPY
|5.5K
|NZDUSD
|5.5K
|USDCHF
|4.8K
|AUDUSD
|4K
|GBPJPY
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
ベストトレード: +9.99 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +31.69 USD
最大連続損失: -45.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Axi-US06-Live
|0.13 × 72
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real7
|0.86 × 21
|
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
レビューなし