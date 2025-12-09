SignaleKategorien
ALEKSEI SNIETKIN

BreakDownSynergy

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 53%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
895
Gewinntrades:
730 (81.56%)
Verlusttrades:
165 (18.44%)
Bester Trade:
9.99 USD
Schlechtester Trade:
-10.64 USD
Bruttoprofit:
1 087.02 USD (68 084 pips)
Bruttoverlust:
-362.56 USD (22 566 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (31.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
83.43 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
65.41%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
265
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
12.22
Long-Positionen:
418 (46.70%)
Short-Positionen:
477 (53.30%)
Profit-Faktor:
3.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-45.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-59.27 USD (9)
Wachstum pro Monat :
32.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.68 USD
Maximaler:
59.27 USD (5.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.36% (11.48 USD)
Kapital:
80.44% (1 956.69 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 182
EURUSD 147
USDCAD 128
USDJPY 108
NZDUSD 108
USDCHF 97
AUDUSD 75
GBPJPY 50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 126
EURUSD 128
USDCAD 91
USDJPY 68
NZDUSD 108
USDCHF 107
AUDUSD 79
GBPJPY 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 9.3K
EURUSD 7.5K
USDCAD 6.4K
USDJPY 5.5K
NZDUSD 5.5K
USDCHF 4.8K
AUDUSD 4K
GBPJPY 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9.99 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +31.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -45.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Axi-US06-Live
0.13 × 72
Fyntura-Live
0.18 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
0.86 × 21
IFCMarketsLtd-Real
1.00 × 1
Keine Bewertungen
2026.01.01 15:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 11:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 12:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
