- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
895
Gewinntrades:
730 (81.56%)
Verlusttrades:
165 (18.44%)
Bester Trade:
9.99 USD
Schlechtester Trade:
-10.64 USD
Bruttoprofit:
1 087.02 USD (68 084 pips)
Bruttoverlust:
-362.56 USD (22 566 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (31.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
83.43 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
65.41%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
265
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
12.22
Long-Positionen:
418 (46.70%)
Short-Positionen:
477 (53.30%)
Profit-Faktor:
3.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-45.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-59.27 USD (9)
Wachstum pro Monat :
32.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.68 USD
Maximaler:
59.27 USD (5.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.36% (11.48 USD)
Kapital:
80.44% (1 956.69 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|182
|EURUSD
|147
|USDCAD
|128
|USDJPY
|108
|NZDUSD
|108
|USDCHF
|97
|AUDUSD
|75
|GBPJPY
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|126
|EURUSD
|128
|USDCAD
|91
|USDJPY
|68
|NZDUSD
|108
|USDCHF
|107
|AUDUSD
|79
|GBPJPY
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|9.3K
|EURUSD
|7.5K
|USDCAD
|6.4K
|USDJPY
|5.5K
|NZDUSD
|5.5K
|USDCHF
|4.8K
|AUDUSD
|4K
|GBPJPY
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +9.99 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +31.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -45.38 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Axi-US06-Live
|0.13 × 72
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real7
|0.86 × 21
|
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
