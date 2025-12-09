SeñalesSecciones
ALEKSEI SNIETKIN

BreakDownSynergy

ALEKSEI SNIETKIN
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 54%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
903
Transacciones Rentables:
737 (81.61%)
Transacciones Irrentables:
166 (18.38%)
Mejor transacción:
9.99 USD
Peor transacción:
-10.64 USD
Beneficio Bruto:
1 095.70 USD (68 567 pips)
Pérdidas Brutas:
-364.21 USD (22 649 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (31.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
83.43 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
65.41%
Último trade:
10 minutos
Trades a la semana:
253
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
12.34
Transacciones Largas:
420 (46.51%)
Transacciones Cortas:
483 (53.49%)
Factor de Beneficio:
3.01
Beneficio Esperado:
0.81 USD
Beneficio medio:
1.49 USD
Pérdidas medias:
-2.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-45.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-59.27 USD (9)
Crecimiento al mes:
33.22%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.68 USD
Máxima:
59.27 USD (5.76%)
Reducción relativa:
De balance:
3.36% (11.48 USD)
De fondos:
80.44% (1 956.69 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 182
EURUSD 148
USDCAD 128
NZDUSD 113
USDJPY 109
USDCHF 97
AUDUSD 75
GBPJPY 51
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 126
EURUSD 129
USDCAD 91
NZDUSD 113
USDJPY 68
USDCHF 107
AUDUSD 79
GBPJPY 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 9.3K
EURUSD 7.6K
USDCAD 6.4K
NZDUSD 5.7K
USDJPY 5.5K
USDCHF 4.8K
AUDUSD 4K
GBPJPY 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9.99 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +31.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -45.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Axi-US06-Live
0.13 × 72
Fyntura-Live
0.18 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
0.86 × 21
IFCMarketsLtd-Real
1.00 × 1
No hay comentarios
2026.01.01 15:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 11:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 12:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
