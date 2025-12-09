- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
903
Transacciones Rentables:
737 (81.61%)
Transacciones Irrentables:
166 (18.38%)
Mejor transacción:
9.99 USD
Peor transacción:
-10.64 USD
Beneficio Bruto:
1 095.70 USD (68 567 pips)
Pérdidas Brutas:
-364.21 USD (22 649 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (31.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
83.43 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
65.41%
Último trade:
10 minutos
Trades a la semana:
253
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
12.34
Transacciones Largas:
420 (46.51%)
Transacciones Cortas:
483 (53.49%)
Factor de Beneficio:
3.01
Beneficio Esperado:
0.81 USD
Beneficio medio:
1.49 USD
Pérdidas medias:
-2.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-45.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-59.27 USD (9)
Crecimiento al mes:
33.22%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.68 USD
Máxima:
59.27 USD (5.76%)
Reducción relativa:
De balance:
3.36% (11.48 USD)
De fondos:
80.44% (1 956.69 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|182
|EURUSD
|148
|USDCAD
|128
|NZDUSD
|113
|USDJPY
|109
|USDCHF
|97
|AUDUSD
|75
|GBPJPY
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|126
|EURUSD
|129
|USDCAD
|91
|NZDUSD
|113
|USDJPY
|68
|USDCHF
|107
|AUDUSD
|79
|GBPJPY
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|9.3K
|EURUSD
|7.6K
|USDCAD
|6.4K
|NZDUSD
|5.7K
|USDJPY
|5.5K
|USDCHF
|4.8K
|AUDUSD
|4K
|GBPJPY
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +9.99 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +31.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -45.38 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Axi-US06-Live
|0.13 × 72
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real7
|0.86 × 21
|
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
