交易:
895
盈利交易:
730 (81.56%)
亏损交易:
165 (18.44%)
最好交易:
9.99 USD
最差交易:
-10.64 USD
毛利:
1 087.02 USD (68 084 pips)
毛利亏损:
-362.56 USD (22 566 pips)
最大连续赢利:
33 (31.69 USD)
最大连续盈利:
83.43 USD (17)
夏普比率:
0.44
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
65.41%
最近交易:
49 几分钟前
每周交易:
264
平均持有时间:
21 小时
采收率:
12.22
长期交易:
418 (46.70%)
短期交易:
477 (53.30%)
利润因子:
3.00
预期回报:
0.81 USD
平均利润:
1.49 USD
平均损失:
-2.20 USD
最大连续失误:
10 (-45.38 USD)
最大连续亏损:
-59.27 USD (9)
每月增长:
32.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.68 USD
最大值:
59.27 USD (5.76%)
相对跌幅:
结余:
3.36% (11.48 USD)
净值:
80.44% (1 956.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|182
|EURUSD
|147
|USDCAD
|128
|USDJPY
|108
|NZDUSD
|108
|USDCHF
|97
|AUDUSD
|75
|GBPJPY
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|126
|EURUSD
|128
|USDCAD
|91
|USDJPY
|68
|NZDUSD
|108
|USDCHF
|107
|AUDUSD
|79
|GBPJPY
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|9.3K
|EURUSD
|7.5K
|USDCAD
|6.4K
|USDJPY
|5.5K
|NZDUSD
|5.5K
|USDCHF
|4.8K
|AUDUSD
|4K
|GBPJPY
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.99 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +31.69 USD
最大连续亏损: -45.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Axi-US06-Live
|0.13 × 72
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real7
|0.86 × 21
|
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
