- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
6 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
En iyi işlem:
3.64 USD
En kötü işlem:
-1.01 USD
Brüt kâr:
13.91 USD (2 156 pips)
Brüt zarar:
-1.07 USD (89 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (11.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.67 USD (4)
Sharpe oranı:
0.93
Alım-satım etkinliği:
82.29%
Maks. mevduat yükü:
1.12%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
12.00
Alış işlemleri:
6 (66.67%)
Satış işlemleri:
3 (33.33%)
Kâr faktörü:
13.00
Beklenen getiri:
1.43 USD
Ortalama kâr:
2.32 USD
Ortalama zarar:
-0.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.07 USD (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.07 USD (0.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.11% (1.07 USD)
Varlığa göre:
0.45% (4.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|NZDCHF
|1
|EURCAD
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|2
|GBPAUD
|3
|CADJPY
|3
|GBPJPY
|4
|NZDCHF
|-1
|EURCAD
|0
|AUDJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|372
|GBPAUD
|447
|CADJPY
|548
|GBPJPY
|570
|NZDCHF
|-81
|EURCAD
|-2
|AUDJPY
|213
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.64 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +11.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 10
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
TriveFinancial-Live-2
|0.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 3
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 3
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 3
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 44
|
Exness-Real9
|0.00 × 102
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 8
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 2002 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
9
66%
82%
13.00
1.43
USD
USD
0%
1:500