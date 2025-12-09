- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
116
利益トレード:
85 (73.27%)
損失トレード:
31 (26.72%)
ベストトレード:
20.86 USD
最悪のトレード:
-20.06 USD
総利益:
348.14 USD (41 426 pips)
総損失:
-99.10 USD (12 707 pips)
最大連続の勝ち:
13 (25.30 USD)
最大連続利益:
53.97 USD (11)
シャープレシオ:
0.42
取引アクティビティ:
98.20%
最大入金額:
5.97%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
46
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
12.41
長いトレード:
82 (70.69%)
短いトレード:
34 (29.31%)
プロフィットファクター:
3.51
期待されたペイオフ:
2.15 USD
平均利益:
4.10 USD
平均損失:
-3.20 USD
最大連続の負け:
3 (-9.48 USD)
最大連続損失:
-20.06 USD (1)
月間成長:
24.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
20.06 USD (1.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.93% (20.06 USD)
エクイティによる:
11.21% (117.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|USDJPY
|12
|GBPJPY
|12
|GBPAUD
|9
|GBPCAD
|9
|CADJPY
|8
|GBPUSD
|8
|AUDJPY
|7
|NZDJPY
|7
|EURAUD
|7
|EURNZD
|6
|NZDCHF
|4
|CADCHF
|4
|EURCAD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|147
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|19
|GBPAUD
|10
|GBPCAD
|9
|CADJPY
|10
|GBPUSD
|18
|AUDJPY
|8
|NZDJPY
|10
|EURAUD
|9
|EURNZD
|7
|NZDCHF
|-8
|CADCHF
|2
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|15K
|USDJPY
|1.1K
|GBPJPY
|2.9K
|GBPAUD
|1.5K
|GBPCAD
|1.3K
|CADJPY
|1.5K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDJPY
|1.2K
|NZDJPY
|1.5K
|EURAUD
|223
|EURNZD
|1.3K
|NZDCHF
|-623
|CADCHF
|191
|EURCAD
|153
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.86 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +25.30 USD
最大連続損失: -9.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 18
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 6
|
Exness-Real25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
