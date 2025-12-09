- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
116
Negociações com lucro:
85 (73.27%)
Negociações com perda:
31 (26.72%)
Melhor negociação:
20.86 USD
Pior negociação:
-20.06 USD
Lucro bruto:
348.14 USD (41 426 pips)
Perda bruta:
-99.10 USD (12 707 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (25.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
53.97 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
98.20%
Depósito máximo carregado:
5.97%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
12.41
Negociações longas:
82 (70.69%)
Negociações curtas:
34 (29.31%)
Fator de lucro:
3.51
Valor esperado:
2.15 USD
Lucro médio:
4.10 USD
Perda média:
-3.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-9.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.06 USD (1)
Crescimento mensal:
24.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
20.06 USD (1.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.93% (20.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.21% (117.73 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|USDJPY
|12
|GBPJPY
|12
|GBPAUD
|9
|GBPCAD
|9
|CADJPY
|8
|GBPUSD
|8
|AUDJPY
|7
|NZDJPY
|7
|EURAUD
|7
|EURNZD
|6
|NZDCHF
|4
|CADCHF
|4
|EURCAD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|147
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|19
|GBPAUD
|10
|GBPCAD
|9
|CADJPY
|10
|GBPUSD
|18
|AUDJPY
|8
|NZDJPY
|10
|EURAUD
|9
|EURNZD
|7
|NZDCHF
|-8
|CADCHF
|2
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|15K
|USDJPY
|1.1K
|GBPJPY
|2.9K
|GBPAUD
|1.5K
|GBPCAD
|1.3K
|CADJPY
|1.5K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDJPY
|1.2K
|NZDJPY
|1.5K
|EURAUD
|223
|EURNZD
|1.3K
|NZDCHF
|-623
|CADCHF
|191
|EURCAD
|153
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.86 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +25.30 USD
Máxima perda consecutiva: -9.48 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 18
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 6
|
Exness-Real25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
214 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
2002 USD por mês
25%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
3
100%
116
73%
98%
3.51
2.15
USD
USD
11%
1:500