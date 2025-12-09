- 자본
- 축소
트레이드:
147
이익 거래:
115 (78.23%)
손실 거래:
32 (21.77%)
최고의 거래:
34.73 USD
최악의 거래:
-20.06 USD
총 수익:
490.41 USD (57 937 pips)
총 손실:
-100.01 USD (12 831 pips)
연속 최대 이익:
25 (94.03 USD)
연속 최대 이익:
94.03 USD (25)
샤프 비율:
0.47
거래 활동:
85.61%
최대 입금량:
5.97%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
48
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
19.46
롱(주식매수):
101 (68.71%)
숏(주식차입매도):
46 (31.29%)
수익 요인:
4.90
기대수익:
2.66 USD
평균 이익:
4.26 USD
평균 손실:
-3.13 USD
연속 최대 손실:
3 (-9.48 USD)
연속 최대 손실:
-20.06 USD (1)
월별 성장률:
39.04%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
20.06 USD (1.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.93% (20.06 USD)
자본금별:
11.21% (117.73 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|USDJPY
|15
|GBPJPY
|15
|EURAUD
|12
|GBPAUD
|11
|AUDJPY
|10
|GBPUSD
|10
|NZDJPY
|10
|GBPCAD
|9
|CADJPY
|8
|EURCAD
|6
|EURNZD
|6
|NZDCHF
|4
|CADCHF
|4
|EURGBP
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|228
|USDJPY
|11
|GBPJPY
|22
|EURAUD
|24
|GBPAUD
|17
|AUDJPY
|17
|GBPUSD
|29
|NZDJPY
|14
|GBPCAD
|9
|CADJPY
|10
|EURCAD
|3
|EURNZD
|7
|NZDCHF
|-8
|CADCHF
|2
|EURGBP
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|23K
|USDJPY
|1.7K
|GBPJPY
|3.5K
|EURAUD
|2.4K
|GBPAUD
|2.6K
|AUDJPY
|2.7K
|GBPUSD
|2.9K
|NZDJPY
|2.2K
|GBPCAD
|1.3K
|CADJPY
|1.5K
|EURCAD
|402
|EURNZD
|1.3K
|NZDCHF
|-623
|CADCHF
|191
|EURGBP
|276
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +34.73 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +94.03 USD
연속 최대 손실: -9.48 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 48
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 18
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 56
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 3
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 2002 USD
39%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
5
100%
147
78%
86%
4.90
2.66
USD
USD
11%
1:500