- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
101
盈利交易:
76 (75.24%)
亏损交易:
25 (24.75%)
最好交易:
20.86 USD
最差交易:
-20.06 USD
毛利:
314.52 USD (37 313 pips)
毛利亏损:
-81.08 USD (10 639 pips)
最大连续赢利:
13 (25.30 USD)
最大连续盈利:
53.97 USD (11)
夏普比率:
0.45
交易活动:
98.20%
最大入金加载:
5.97%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
47
平均持有时间:
2 天
采收率:
11.64
长期交易:
68 (67.33%)
短期交易:
33 (32.67%)
利润因子:
3.88
预期回报:
2.31 USD
平均利润:
4.14 USD
平均损失:
-3.24 USD
最大连续失误:
3 (-1.07 USD)
最大连续亏损:
-20.06 USD (1)
每月增长:
23.34%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
20.06 USD (1.93%)
相对跌幅:
结余:
1.93% (20.06 USD)
净值:
11.21% (117.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|GBPJPY
|11
|USDJPY
|9
|GBPAUD
|9
|GBPCAD
|9
|CADJPY
|7
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|6
|EURNZD
|6
|NZDJPY
|6
|EURAUD
|6
|EURCAD
|3
|CADCHF
|3
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|130
|GBPJPY
|18
|USDJPY
|11
|GBPAUD
|10
|GBPCAD
|9
|CADJPY
|8
|GBPUSD
|19
|AUDJPY
|4
|EURNZD
|7
|NZDJPY
|9
|EURAUD
|6
|EURCAD
|1
|CADCHF
|3
|NZDCHF
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|GBPJPY
|2.7K
|USDJPY
|1.8K
|GBPAUD
|1.5K
|GBPCAD
|1.3K
|CADJPY
|1.2K
|GBPUSD
|1.9K
|AUDJPY
|643
|EURNZD
|1.3K
|NZDJPY
|1.4K
|EURAUD
|-241
|EURCAD
|153
|CADCHF
|216
|NZDCHF
|-81
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.86 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +25.30 USD
最大连续亏损: -1.07 USD
