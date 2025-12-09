SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Smart Zone Momentum
Uun Mohan Harianto

Smart Zone Momentum

Uun Mohan Harianto
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 2002 USD al mese
crescita dal 2025 1%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
3.64 USD
Worst Trade:
-1.01 USD
Profitto lordo:
13.91 USD (2 156 pips)
Perdita lorda:
-1.07 USD (89 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (11.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.67 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
82.29%
Massimo carico di deposito:
1.12%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
12.00
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
13.00
Profitto previsto:
1.43 USD
Profitto medio:
2.32 USD
Perdita media:
-0.36 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.07 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.07 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.11% (1.07 USD)
Per equità:
0.45% (4.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 2
GBPAUD 2
CADJPY 1
GBPJPY 1
NZDCHF 1
EURCAD 1
AUDJPY 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 2
GBPAUD 3
CADJPY 3
GBPJPY 4
NZDCHF -1
EURCAD 0
AUDJPY 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 372
GBPAUD 447
CADJPY 548
GBPJPY 570
NZDCHF -81
EURCAD -2
AUDJPY 213
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.64 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +11.67 USD
Massima perdita consecutiva: -1.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live02
0.00 × 7
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 10
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 2
TriveFinancial-Live-2
0.00 × 2
Axi-US06-Live
0.00 × 3
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 3
VantageInternational-Live 9
0.00 × 3
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 3
DooFintech-Live 5
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
XMTrading-Real 40
0.00 × 44
Exness-Real9
0.00 × 102
AmanaCapital-Real
0.00 × 3
XMTrading-Real 11
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 8
Exness-Real26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
119 più
Non ci sono recensioni
2025.12.10 05:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 04:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 14:07
Share of trading days is too low
2025.12.09 14:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 10:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 10:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 10:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Smart Zone Momentum
2002USD al mese
1%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
9
66%
82%
13.00
1.43
USD
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.