- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
3.64 USD
Worst Trade:
-1.01 USD
Profitto lordo:
13.91 USD (2 156 pips)
Perdita lorda:
-1.07 USD (89 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (11.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.67 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
82.29%
Massimo carico di deposito:
1.12%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
12.00
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
13.00
Profitto previsto:
1.43 USD
Profitto medio:
2.32 USD
Perdita media:
-0.36 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.07 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.07 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.11% (1.07 USD)
Per equità:
0.45% (4.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|NZDCHF
|1
|EURCAD
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|2
|GBPAUD
|3
|CADJPY
|3
|GBPJPY
|4
|NZDCHF
|-1
|EURCAD
|0
|AUDJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|372
|GBPAUD
|447
|CADJPY
|548
|GBPJPY
|570
|NZDCHF
|-81
|EURCAD
|-2
|AUDJPY
|213
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.64 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +11.67 USD
Massima perdita consecutiva: -1.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 10
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
TriveFinancial-Live-2
|0.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 3
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 3
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 3
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 44
|
Exness-Real9
|0.00 × 102
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 8
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
