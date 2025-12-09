- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
99
Прибыльных трейдов:
74 (74.74%)
Убыточных трейдов:
25 (25.25%)
Лучший трейд:
20.86 USD
Худший трейд:
-20.06 USD
Общая прибыль:
295.63 USD (35 425 pips)
Общий убыток:
-81.08 USD (10 639 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (25.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.97 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
98.20%
Макс. загрузка депозита:
5.97%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
10.70
Длинных трейдов:
66 (66.67%)
Коротких трейдов:
33 (33.33%)
Профит фактор:
3.65
Мат. ожидание:
2.17 USD
Средняя прибыль:
4.00 USD
Средний убыток:
-3.24 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.06 USD (1)
Прирост в месяц:
21.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
20.06 USD (1.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.93% (20.06 USD)
По эквити:
11.21% (117.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|GBPJPY
|11
|USDJPY
|9
|GBPAUD
|9
|GBPCAD
|9
|CADJPY
|7
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|6
|EURNZD
|6
|NZDJPY
|6
|EURAUD
|6
|EURCAD
|3
|CADCHF
|3
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|111
|GBPJPY
|18
|USDJPY
|11
|GBPAUD
|10
|GBPCAD
|9
|CADJPY
|8
|GBPUSD
|19
|AUDJPY
|4
|EURNZD
|7
|NZDJPY
|9
|EURAUD
|6
|EURCAD
|1
|CADCHF
|3
|NZDCHF
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPJPY
|2.7K
|USDJPY
|1.8K
|GBPAUD
|1.5K
|GBPCAD
|1.3K
|CADJPY
|1.2K
|GBPUSD
|1.9K
|AUDJPY
|643
|EURNZD
|1.3K
|NZDJPY
|1.4K
|EURAUD
|-241
|EURCAD
|153
|CADCHF
|216
|NZDCHF
|-81
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.86 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +25.30 USD
Макс. убыток в серии: -1.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 18
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 6
|
Exness-Real25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
2002 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
3
100%
99
74%
98%
3.64
2.17
USD
USD
11%
1:500