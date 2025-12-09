SeñalesSecciones
Smart Zone Momentum
Uun Mohan Harianto

Smart Zone Momentum

Uun Mohan Harianto
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 2002 USD al mes
incremento desde 2025 25%
FBS-Real-7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
116
Transacciones Rentables:
85 (73.27%)
Transacciones Irrentables:
31 (26.72%)
Mejor transacción:
20.86 USD
Peor transacción:
-20.06 USD
Beneficio Bruto:
348.14 USD (41 426 pips)
Pérdidas Brutas:
-99.10 USD (12 707 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (25.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
53.97 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.42
Actividad comercial:
98.20%
Carga máxima del depósito:
5.97%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
12.41
Transacciones Largas:
82 (70.69%)
Transacciones Cortas:
34 (29.31%)
Factor de Beneficio:
3.51
Beneficio Esperado:
2.15 USD
Beneficio medio:
4.10 USD
Pérdidas medias:
-3.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-9.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.06 USD (1)
Crecimiento al mes:
24.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
20.06 USD (1.93%)
Reducción relativa:
De balance:
1.93% (20.06 USD)
De fondos:
11.21% (117.73 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 20
USDJPY 12
GBPJPY 12
GBPAUD 9
GBPCAD 9
CADJPY 8
GBPUSD 8
AUDJPY 7
NZDJPY 7
EURAUD 7
EURNZD 6
NZDCHF 4
CADCHF 4
EURCAD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 147
USDJPY 7
GBPJPY 19
GBPAUD 10
GBPCAD 9
CADJPY 10
GBPUSD 18
AUDJPY 8
NZDJPY 10
EURAUD 9
EURNZD 7
NZDCHF -8
CADCHF 2
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 15K
USDJPY 1.1K
GBPJPY 2.9K
GBPAUD 1.5K
GBPCAD 1.3K
CADJPY 1.5K
GBPUSD 1.8K
AUDJPY 1.2K
NZDJPY 1.5K
EURAUD 223
EURNZD 1.3K
NZDCHF -623
CADCHF 191
EURCAD 153
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20.86 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +25.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.48 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 33
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 18
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
FINAM-Real4
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
FxPro.com-Real08
0.00 × 6
Exness-Real25
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
otros 214...
2025.12.15 19:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 05:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 04:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 14:07
Share of trading days is too low
2025.12.09 14:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 10:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 10:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 10:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.