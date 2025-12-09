- Büyüme
İşlemler:
101
Kârla kapanan işlemler:
66 (65.34%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (34.65%)
En iyi işlem:
7.03 USD
En kötü işlem:
-5.55 USD
Brüt kâr:
70.43 USD (4 772 pips)
Brüt zarar:
-49.14 USD (3 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (4.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.32 USD (6)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
4.01%
Maks. mevduat yükü:
8.06%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
30 saniye
Düzelme faktörü:
3.06
Alış işlemleri:
30 (29.70%)
Satış işlemleri:
71 (70.30%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
1.07 USD
Ortalama zarar:
-1.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-4.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.55 USD (1)
Aylık büyüme:
4.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.44 USD
Maksimum:
6.95 USD (1.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.37% (6.91 USD)
Varlığa göre:
0.18% (0.95 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD
97
EURJPY
2
USDJPY
1
GBPCAD
1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD
22
EURJPY
0
USDJPY
0
GBPCAD
0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD
1.2K
EURJPY
13
USDJPY
-20
GBPCAD
-36
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.03 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 7
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.79 × 105
|
JunoMarkets-Server
|0.81 × 43
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.77 × 31
|
Exness-MT5Real12
|2.11 × 28
|
VantageInternational-Live
|3.45 × 1043
|
VantageInternational-Live 3
|5.10 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|5.60 × 10
|
Exness-MT5Real5
|6.12 × 678
|
Exness-MT5Real38
|7.47 × 174
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.58 × 696
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|9.93 × 277
|
RoboForex-Pro
|18.33 × 64
