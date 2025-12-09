SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FIT Scalper
Guillaume Duportal

FIT Scalper

Guillaume Duportal
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
VantageInternational-Live 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
101
Kârla kapanan işlemler:
66 (65.34%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (34.65%)
En iyi işlem:
7.03 USD
En kötü işlem:
-5.55 USD
Brüt kâr:
70.43 USD (4 772 pips)
Brüt zarar:
-49.14 USD (3 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (4.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.32 USD (6)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
4.01%
Maks. mevduat yükü:
8.06%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
30 saniye
Düzelme faktörü:
3.06
Alış işlemleri:
30 (29.70%)
Satış işlemleri:
71 (70.30%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
1.07 USD
Ortalama zarar:
-1.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-4.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.55 USD (1)
Aylık büyüme:
4.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.44 USD
Maksimum:
6.95 USD (1.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.37% (6.91 USD)
Varlığa göre:
0.18% (0.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 97
EURJPY 2
USDJPY 1
GBPCAD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 22
EURJPY 0
USDJPY 0
GBPCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.2K
EURJPY 13
USDJPY -20
GBPCAD -36
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.03 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 13
0.00 × 7
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.79 × 105
JunoMarkets-Server
0.81 × 43
ICMarketsSC-MT5-4
1.77 × 31
Exness-MT5Real12
2.11 × 28
VantageInternational-Live
3.45 × 1043
VantageInternational-Live 3
5.10 × 10
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
Exness-MT5Real5
6.12 × 678
Exness-MT5Real38
7.47 × 174
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
ICMarketsSC-MT5-2
8.58 × 696
CapitalPointTrading-MT5-4
9.93 × 277
RoboForex-Pro
18.33 × 64
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.09 10:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 10:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FIT Scalper
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
523
USD
1
0%
101
65%
4%
1.43
0.21
USD
1%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.