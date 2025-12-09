- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
159
Negociações com lucro:
98 (61.63%)
Negociações com perda:
61 (38.36%)
Melhor negociação:
7.03 USD
Pior negociação:
-5.55 USD
Lucro bruto:
112.53 USD (7 532 pips)
Perda bruta:
-106.51 USD (6 187 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (4.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.32 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
50.97%
Depósito máximo carregado:
8.06%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
47 minutos
Fator de recuperação:
0.21
Negociações longas:
51 (32.08%)
Negociações curtas:
108 (67.92%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
1.15 USD
Perda média:
-1.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-8.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.82 USD (4)
Crescimento mensal:
1.20%
Algotrading:
3%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.02 USD
Máximo:
28.11 USD (5.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.36% (28.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.93% (9.57 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|149
|GBPCAD
|4
|EURJPY
|2
|USDJPY
|2
|GBPCHF
|1
|GBPNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-4
|GBPCAD
|8
|EURJPY
|0
|USDJPY
|0
|GBPCHF
|1
|GBPNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-94
|GBPCAD
|1.1K
|EURJPY
|13
|USDJPY
|37
|GBPCHF
|123
|GBPNZD
|163
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.03 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +4.38 USD
Máxima perda consecutiva: -8.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|1.15 × 47
|
VantageInternational-Live 4
|2.80 × 228
|
VantageInternational-Live 6
|3.40 × 5
|
VantageInternational-Live
|3.74 × 1201
|
Bybit-Live-4
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|5.10 × 10
|
VantageInternational-Live 8
|5.31 × 52
|
ICMarketsSC-MT5
|5.60 × 10
|
VantageInternational-Live 13
|6.73 × 132
|
VantageGlobalPrimeAU-Live
|7.45 × 29
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
Exness-MT5Real
|10.19 × 63
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.64 × 524
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.16 × 1430
|
Exness-MT5Real5
|12.51 × 1481
|
Bybit-Live
|12.52 × 84
|
Exness-MT5Real38
|13.51 × 300
|
ICMarketsSC-MT5-4
|14.23 × 190
|
Exness-MT5Real12
|14.52 × 154
|
OxSecurities-Live
|16.00 × 1
