- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
159
盈利交易:
98 (61.63%)
亏损交易:
61 (38.36%)
最好交易:
7.03 USD
最差交易:
-5.55 USD
毛利:
112.53 USD (7 532 pips)
毛利亏损:
-106.51 USD (6 187 pips)
最大连续赢利:
7 (4.38 USD)
最大连续盈利:
13.32 USD (6)
夏普比率:
0.02
交易活动:
48.77%
最大入金加载:
8.06%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
47 分钟
采收率:
0.21
长期交易:
51 (32.08%)
短期交易:
108 (67.92%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
1.15 USD
平均损失:
-1.75 USD
最大连续失误:
4 (-8.82 USD)
最大连续亏损:
-8.82 USD (4)
每月增长:
1.20%
算法交易:
3%
结余跌幅:
绝对:
4.02 USD
最大值:
28.11 USD (5.36%)
相对跌幅:
结余:
5.36% (28.11 USD)
净值:
1.93% (9.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|149
|GBPCAD
|4
|EURJPY
|2
|USDJPY
|2
|GBPCHF
|1
|GBPNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-4
|GBPCAD
|8
|EURJPY
|0
|USDJPY
|0
|GBPCHF
|1
|GBPNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-94
|GBPCAD
|1.1K
|EURJPY
|13
|USDJPY
|37
|GBPCHF
|123
|GBPNZD
|163
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.03 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +4.38 USD
最大连续亏损: -8.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|1.15 × 47
|
VantageInternational-Live 4
|2.80 × 228
|
VantageInternational-Live 6
|3.40 × 5
|
VantageInternational-Live
|3.74 × 1201
|
Bybit-Live-4
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|5.10 × 10
|
VantageInternational-Live 8
|5.31 × 52
|
ICMarketsSC-MT5
|5.60 × 10
|
VantageInternational-Live 13
|6.73 × 132
|
VantageGlobalPrimeAU-Live
|7.45 × 29
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
Exness-MT5Real
|10.19 × 63
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.64 × 524
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.16 × 1430
|
Exness-MT5Real5
|12.51 × 1481
|
Bybit-Live
|12.52 × 84
|
Exness-MT5Real38
|13.51 × 300
|
ICMarketsSC-MT5-4
|14.23 × 190
|
Exness-MT5Real12
|14.52 × 154
|
OxSecurities-Live
|16.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
506
USD
USD
3
3%
159
61%
49%
1.05
0.04
USD
USD
5%
1:500