信号部分
信号 / MetaTrader 5 / FIT Scalper
Guillaume Duportal

FIT Scalper

Guillaume Duportal
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
159
盈利交易:
98 (61.63%)
亏损交易:
61 (38.36%)
最好交易:
7.03 USD
最差交易:
-5.55 USD
毛利:
112.53 USD (7 532 pips)
毛利亏损:
-106.51 USD (6 187 pips)
最大连续赢利:
7 (4.38 USD)
最大连续盈利:
13.32 USD (6)
夏普比率:
0.02
交易活动:
48.77%
最大入金加载:
8.06%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
47 分钟
采收率:
0.21
长期交易:
51 (32.08%)
短期交易:
108 (67.92%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
1.15 USD
平均损失:
-1.75 USD
最大连续失误:
4 (-8.82 USD)
最大连续亏损:
-8.82 USD (4)
每月增长:
1.20%
算法交易:
3%
结余跌幅:
绝对:
4.02 USD
最大值:
28.11 USD (5.36%)
相对跌幅:
结余:
5.36% (28.11 USD)
净值:
1.93% (9.57 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 149
GBPCAD 4
EURJPY 2
USDJPY 2
GBPCHF 1
GBPNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -4
GBPCAD 8
EURJPY 0
USDJPY 0
GBPCHF 1
GBPNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -94
GBPCAD 1.1K
EURJPY 13
USDJPY 37
GBPCHF 123
GBPNZD 163
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.03 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +4.38 USD
最大连续亏损: -8.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.25 × 4
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 1
JunoMarkets-Server
1.15 × 47
VantageInternational-Live 4
2.80 × 228
VantageInternational-Live 6
3.40 × 5
VantageInternational-Live
3.74 × 1201
Bybit-Live-4
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.10 × 10
VantageInternational-Live 8
5.31 × 52
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
VantageInternational-Live 13
6.73 × 132
VantageGlobalPrimeAU-Live
7.45 × 29
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
Exness-MT5Real
10.19 × 63
CapitalPointTrading-MT5-4
11.64 × 524
ICMarketsSC-MT5-2
12.16 × 1430
Exness-MT5Real5
12.51 × 1481
Bybit-Live
12.52 × 84
Exness-MT5Real38
13.51 × 300
ICMarketsSC-MT5-4
14.23 × 190
Exness-MT5Real12
14.52 × 154
OxSecurities-Live
16.00 × 1
没有评论
2025.12.17 06:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 10:28
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 10:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 10:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
FIT Scalper
每月30 USD
1%
0
0
USD
506
USD
3
3%
159
61%
49%
1.05
0.04
USD
5%
1:500
