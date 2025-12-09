СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / FIT Scalper
Guillaume Duportal

FIT Scalper

Guillaume Duportal
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
159
Прибыльных трейдов:
98 (61.63%)
Убыточных трейдов:
61 (38.36%)
Лучший трейд:
7.03 USD
Худший трейд:
-5.55 USD
Общая прибыль:
112.53 USD (7 532 pips)
Общий убыток:
-106.51 USD (6 187 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (4.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.32 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
42.46%
Макс. загрузка депозита:
8.06%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
47 минут
Фактор восстановления:
0.21
Длинных трейдов:
51 (32.08%)
Коротких трейдов:
108 (67.92%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
1.15 USD
Средний убыток:
-1.75 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-8.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.82 USD (4)
Прирост в месяц:
1.20%
Алготрейдинг:
3%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.02 USD
Максимальная:
28.11 USD (5.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.36% (28.11 USD)
По эквити:
1.93% (9.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 149
GBPCAD 4
EURJPY 2
USDJPY 2
GBPCHF 1
GBPNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -4
GBPCAD 8
EURJPY 0
USDJPY 0
GBPCHF 1
GBPNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -94
GBPCAD 1.1K
EURJPY 13
USDJPY 37
GBPCHF 123
GBPNZD 163
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.03 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +4.38 USD
Макс. убыток в серии: -8.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.25 × 4
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 1
JunoMarkets-Server
1.15 × 47
VantageInternational-Live 4
2.80 × 228
VantageInternational-Live 6
3.40 × 5
VantageInternational-Live
3.74 × 1201
Bybit-Live-4
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.10 × 10
VantageInternational-Live 8
5.31 × 52
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
VantageInternational-Live 13
6.73 × 132
VantageGlobalPrimeAU-Live
7.45 × 29
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
Exness-MT5Real
10.19 × 63
CapitalPointTrading-MT5-4
11.64 × 524
ICMarketsSC-MT5-2
12.16 × 1430
Exness-MT5Real5
12.51 × 1481
Bybit-Live
12.52 × 84
Exness-MT5Real38
13.51 × 300
ICMarketsSC-MT5-4
14.23 × 190
Exness-MT5Real12
14.52 × 154
OxSecurities-Live
16.00 × 1
еще 5...
Нет отзывов
2025.12.17 06:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 10:28
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 10:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 10:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
