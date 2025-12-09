- Прирост
Всего трейдов:
159
Прибыльных трейдов:
98 (61.63%)
Убыточных трейдов:
61 (38.36%)
Лучший трейд:
7.03 USD
Худший трейд:
-5.55 USD
Общая прибыль:
112.53 USD (7 532 pips)
Общий убыток:
-106.51 USD (6 187 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (4.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.32 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
42.46%
Макс. загрузка депозита:
8.06%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
47 минут
Фактор восстановления:
0.21
Длинных трейдов:
51 (32.08%)
Коротких трейдов:
108 (67.92%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
1.15 USD
Средний убыток:
-1.75 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-8.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.82 USD (4)
Прирост в месяц:
1.20%
Алготрейдинг:
3%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.02 USD
Максимальная:
28.11 USD (5.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.36% (28.11 USD)
По эквити:
1.93% (9.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|149
|GBPCAD
|4
|EURJPY
|2
|USDJPY
|2
|GBPCHF
|1
|GBPNZD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-4
|GBPCAD
|8
|EURJPY
|0
|USDJPY
|0
|GBPCHF
|1
|GBPNZD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-94
|GBPCAD
|1.1K
|EURJPY
|13
|USDJPY
|37
|GBPCHF
|123
|GBPNZD
|163
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.03 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +4.38 USD
Макс. убыток в серии: -8.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
|0.25 × 4
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 1
JunoMarkets-Server
|1.15 × 47
VantageInternational-Live 4
|2.80 × 228
VantageInternational-Live 6
|3.40 × 5
VantageInternational-Live
|3.74 × 1201
|
Bybit-Live-4
|5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
|5.10 × 10
VantageInternational-Live 8
|5.31 × 52
ICMarketsSC-MT5
|5.60 × 10
VantageInternational-Live 13
|6.73 × 132
VantageGlobalPrimeAU-Live
|7.45 × 29
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
Exness-MT5Real
|10.19 × 63
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.64 × 524
ICMarketsSC-MT5-2
|12.16 × 1430
Exness-MT5Real5
|12.51 × 1481
Bybit-Live
|12.52 × 84
Exness-MT5Real38
|13.51 × 300
ICMarketsSC-MT5-4
|14.23 × 190
Exness-MT5Real12
|14.52 × 154
OxSecurities-Live
|16.00 × 1
еще 5...
