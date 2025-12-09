SignauxSections
Guillaume Duportal

FIT Scalper

Guillaume Duportal
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
101
Bénéfice trades:
66 (65.34%)
Perte trades:
35 (34.65%)
Meilleure transaction:
7.03 USD
Pire transaction:
-5.55 USD
Bénéfice brut:
70.43 USD (4 772 pips)
Perte brute:
-49.14 USD (3 646 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (4.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13.32 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
4.01%
Charge de dépôt maximale:
8.06%
Dernier trade:
17 il y a des minutes
Trades par semaine:
101
Temps de détention moyen:
30 secondes
Facteur de récupération:
3.06
Longs trades:
30 (29.70%)
Courts trades:
71 (70.30%)
Facteur de profit:
1.43
Rendement attendu:
0.21 USD
Bénéfice moyen:
1.07 USD
Perte moyenne:
-1.40 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-4.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.55 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.26%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.44 USD
Maximal:
6.95 USD (1.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.37% (6.91 USD)
Par fonds propres:
0.18% (0.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 97
EURJPY 2
USDJPY 1
GBPCAD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 22
EURJPY 0
USDJPY 0
GBPCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.2K
EURJPY 13
USDJPY -20
GBPCAD -36
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.03 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +4.38 USD
Perte consécutive maximale: -4.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 13
0.00 × 7
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.79 × 105
JunoMarkets-Server
0.81 × 43
ICMarketsSC-MT5-4
1.77 × 31
Exness-MT5Real12
2.11 × 28
VantageInternational-Live
3.45 × 1043
VantageInternational-Live 3
5.10 × 10
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
Exness-MT5Real5
6.12 × 678
Exness-MT5Real38
7.47 × 174
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
ICMarketsSC-MT5-2
8.58 × 696
CapitalPointTrading-MT5-4
9.93 × 277
RoboForex-Pro
18.33 × 64
Aucun avis
2025.12.09 10:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 10:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
