Guillaume Duportal

FIT Scalper

Guillaume Duportal
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
101
Profit Trade:
66 (65.34%)
Loss Trade:
35 (34.65%)
Best Trade:
7.03 USD
Worst Trade:
-5.55 USD
Profitto lordo:
70.43 USD (4 772 pips)
Perdita lorda:
-49.14 USD (3 646 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (4.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.32 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
2.61%
Massimo carico di deposito:
8.06%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
30 secondi
Fattore di recupero:
3.06
Long Trade:
30 (29.70%)
Short Trade:
71 (70.30%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
1.07 USD
Perdita media:
-1.40 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.55 USD (1)
Crescita mensile:
4.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.44 USD
Massimale:
6.95 USD (1.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.37% (6.91 USD)
Per equità:
0.18% (0.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 97
EURJPY 2
USDJPY 1
GBPCAD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 22
EURJPY 0
USDJPY 0
GBPCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.2K
EURJPY 13
USDJPY -20
GBPCAD -36
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.03 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.38 USD
Massima perdita consecutiva: -4.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 13
0.00 × 7
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.79 × 105
JunoMarkets-Server
0.81 × 43
ICMarketsSC-MT5-4
1.77 × 31
Exness-MT5Real12
2.11 × 28
VantageInternational-Live
3.45 × 1043
VantageInternational-Live 3
5.10 × 10
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
Exness-MT5Real5
6.12 × 678
Exness-MT5Real38
7.47 × 174
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
ICMarketsSC-MT5-2
8.58 × 696
CapitalPointTrading-MT5-4
9.93 × 277
RoboForex-Pro
18.33 × 64
Non ci sono recensioni
2025.12.09 10:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 10:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FIT Scalper
30USD al mese
4%
0
0
USD
518
USD
1
0%
101
65%
3%
1.43
0.21
USD
1%
1:500
