- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
101
Profit Trade:
66 (65.34%)
Loss Trade:
35 (34.65%)
Best Trade:
7.03 USD
Worst Trade:
-5.55 USD
Profitto lordo:
70.43 USD (4 772 pips)
Perdita lorda:
-49.14 USD (3 646 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (4.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.32 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
2.61%
Massimo carico di deposito:
8.06%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
30 secondi
Fattore di recupero:
3.06
Long Trade:
30 (29.70%)
Short Trade:
71 (70.30%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
1.07 USD
Perdita media:
-1.40 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.55 USD (1)
Crescita mensile:
4.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.44 USD
Massimale:
6.95 USD (1.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.37% (6.91 USD)
Per equità:
0.18% (0.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|97
|EURJPY
|2
|USDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|22
|EURJPY
|0
|USDJPY
|0
|GBPCAD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.2K
|EURJPY
|13
|USDJPY
|-20
|GBPCAD
|-36
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.03 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.38 USD
Massima perdita consecutiva: -4.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 7
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.79 × 105
|
JunoMarkets-Server
|0.81 × 43
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.77 × 31
|
Exness-MT5Real12
|2.11 × 28
|
VantageInternational-Live
|3.45 × 1043
|
VantageInternational-Live 3
|5.10 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|5.60 × 10
|
Exness-MT5Real5
|6.12 × 678
|
Exness-MT5Real38
|7.47 × 174
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.58 × 696
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|9.93 × 277
|
RoboForex-Pro
|18.33 × 64
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
518
USD
USD
1
0%
101
65%
3%
1.43
0.21
USD
USD
1%
1:500