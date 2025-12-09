- 자본
- 축소
트레이드:
162
이익 거래:
101 (62.34%)
손실 거래:
61 (37.65%)
최고의 거래:
7.03 USD
최악의 거래:
-5.55 USD
총 수익:
120.81 USD (8 883 pips)
총 손실:
-106.51 USD (6 187 pips)
연속 최대 이익:
8 (18.32 USD)
연속 최대 이익:
18.32 USD (8)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
53.55%
최대 입금량:
8.06%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.51
롱(주식매수):
51 (31.48%)
숏(주식차입매도):
111 (68.52%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
0.09 USD
평균 이익:
1.20 USD
평균 손실:
-1.75 USD
연속 최대 손실:
4 (-8.82 USD)
연속 최대 손실:
-8.82 USD (4)
월별 성장률:
2.87%
Algo 트레이딩:
7%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.02 USD
최대한의:
28.11 USD (5.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.36% (28.11 USD)
자본금별:
3.89% (19.99 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|149
|GBPCAD
|5
|EURJPY
|2
|USDJPY
|2
|GBPNZD
|2
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-4
|GBPCAD
|10
|EURJPY
|0
|USDJPY
|0
|GBPNZD
|6
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-94
|GBPCAD
|1.5K
|EURJPY
|13
|USDJPY
|37
|GBPNZD
|1.1K
|GBPCHF
|123
|AUDUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7.03 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +18.32 USD
연속 최대 손실: -8.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.25 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|1.15 × 47
|
VantageInternational-Live 4
|2.80 × 228
|
VantageInternational-Live 6
|3.40 × 5
|
VantageInternational-Live
|3.74 × 1201
|
VantageTradingLtd-Live
|4.00 × 2
|
Bybit-Live-4
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|5.10 × 10
|
VantageInternational-Live 8
|5.31 × 52
|
ICMarketsSC-MT5
|5.60 × 10
|
VantageInternational-Live 13
|6.73 × 132
|
VantageGlobalPrimeAU-Live
|7.45 × 29
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
Exness-MT5Real
|10.19 × 63
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.64 × 524
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.16 × 1430
|
Exness-MT5Real5
|12.51 × 1481
|
Bybit-Live
|12.52 × 84
|
Exness-MT5Real38
|13.51 × 300
|
ICMarketsSC-MT5-4
|14.23 × 190
|
Exness-MT5Real12
|14.52 × 154
리뷰 없음
