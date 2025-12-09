- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
159
利益トレード:
98 (61.63%)
損失トレード:
61 (38.36%)
ベストトレード:
7.03 USD
最悪のトレード:
-5.55 USD
総利益:
112.53 USD (7 532 pips)
総損失:
-106.51 USD (6 187 pips)
最大連続の勝ち:
7 (4.38 USD)
最大連続利益:
13.32 USD (6)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
50.97%
最大入金額:
8.06%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
47 分
リカバリーファクター:
0.21
長いトレード:
51 (32.08%)
短いトレード:
108 (67.92%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
1.15 USD
平均損失:
-1.75 USD
最大連続の負け:
4 (-8.82 USD)
最大連続損失:
-8.82 USD (4)
月間成長:
1.20%
アルゴリズム取引:
3%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.02 USD
最大の:
28.11 USD (5.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.36% (28.11 USD)
エクイティによる:
1.93% (9.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|149
|GBPCAD
|4
|EURJPY
|2
|USDJPY
|2
|GBPCHF
|1
|GBPNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-4
|GBPCAD
|8
|EURJPY
|0
|USDJPY
|0
|GBPCHF
|1
|GBPNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-94
|GBPCAD
|1.1K
|EURJPY
|13
|USDJPY
|37
|GBPCHF
|123
|GBPNZD
|163
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.03 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +4.38 USD
最大連続損失: -8.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|1.15 × 47
|
VantageInternational-Live 4
|2.80 × 228
|
VantageInternational-Live 6
|3.40 × 5
|
VantageInternational-Live
|3.74 × 1201
|
Bybit-Live-4
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|5.10 × 10
|
VantageInternational-Live 8
|5.31 × 52
|
ICMarketsSC-MT5
|5.60 × 10
|
VantageInternational-Live 13
|6.73 × 132
|
VantageGlobalPrimeAU-Live
|7.45 × 29
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
Exness-MT5Real
|10.19 × 63
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.64 × 524
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.16 × 1430
|
Exness-MT5Real5
|12.51 × 1481
|
Bybit-Live
|12.52 × 84
|
Exness-MT5Real38
|13.51 × 300
|
ICMarketsSC-MT5-4
|14.23 × 190
|
Exness-MT5Real12
|14.52 × 154
|
OxSecurities-Live
|16.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
506
USD
USD
3
3%
159
61%
51%
1.05
0.04
USD
USD
5%
1:500