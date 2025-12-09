シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / FIT Scalper
Guillaume Duportal

FIT Scalper

Guillaume Duportal
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
VantageInternational-Live 4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
159
利益トレード:
98 (61.63%)
損失トレード:
61 (38.36%)
ベストトレード:
7.03 USD
最悪のトレード:
-5.55 USD
総利益:
112.53 USD (7 532 pips)
総損失:
-106.51 USD (6 187 pips)
最大連続の勝ち:
7 (4.38 USD)
最大連続利益:
13.32 USD (6)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
50.97%
最大入金額:
8.06%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
47 分
リカバリーファクター:
0.21
長いトレード:
51 (32.08%)
短いトレード:
108 (67.92%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
1.15 USD
平均損失:
-1.75 USD
最大連続の負け:
4 (-8.82 USD)
最大連続損失:
-8.82 USD (4)
月間成長:
1.20%
アルゴリズム取引:
3%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.02 USD
最大の:
28.11 USD (5.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.36% (28.11 USD)
エクイティによる:
1.93% (9.57 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 149
GBPCAD 4
EURJPY 2
USDJPY 2
GBPCHF 1
GBPNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -4
GBPCAD 8
EURJPY 0
USDJPY 0
GBPCHF 1
GBPNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -94
GBPCAD 1.1K
EURJPY 13
USDJPY 37
GBPCHF 123
GBPNZD 163
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.03 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +4.38 USD
最大連続損失: -8.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.25 × 4
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 1
JunoMarkets-Server
1.15 × 47
VantageInternational-Live 4
2.80 × 228
VantageInternational-Live 6
3.40 × 5
VantageInternational-Live
3.74 × 1201
Bybit-Live-4
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.10 × 10
VantageInternational-Live 8
5.31 × 52
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
VantageInternational-Live 13
6.73 × 132
VantageGlobalPrimeAU-Live
7.45 × 29
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
Exness-MT5Real
10.19 × 63
CapitalPointTrading-MT5-4
11.64 × 524
ICMarketsSC-MT5-2
12.16 × 1430
Exness-MT5Real5
12.51 × 1481
Bybit-Live
12.52 × 84
Exness-MT5Real38
13.51 × 300
ICMarketsSC-MT5-4
14.23 × 190
Exness-MT5Real12
14.52 × 154
OxSecurities-Live
16.00 × 1
5 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.17 06:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 10:28
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 10:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 10:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FIT Scalper
30 USD/月
1%
0
0
USD
506
USD
3
3%
159
61%
51%
1.05
0.04
USD
5%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください