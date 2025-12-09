- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5 971
Kârla kapanan işlemler:
4 152 (69.53%)
Zararla kapanan işlemler:
1 819 (30.46%)
En iyi işlem:
1 521.81 USD
En kötü işlem:
-282.15 USD
Brüt kâr:
43 664.70 USD (1 301 663 pips)
Brüt zarar:
-22 540.80 USD (1 289 306 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (42.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 483.12 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.75%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
316
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
11.84
Alış işlemleri:
2 211 (37.03%)
Satış işlemleri:
3 760 (62.97%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
3.54 USD
Ortalama kâr:
10.52 USD
Ortalama zarar:
-12.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 702.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 784.60 USD (11)
Aylık büyüme:
38.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.02 USD
Maksimum:
1 784.60 USD (25.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.04% (1 784.60 USD)
Varlığa göre:
0.98% (223.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5971
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|21K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 521.81 USD
En kötü işlem: -282 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +42.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 702.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|7.80 × 551
|
ICMarketsSC-Live17
|9.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-8
|11.55 × 73
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
AFSID Metal Hunter Pro is a specialized Expert Advisor built for precise trading in metals, especially gold (XAUUSD). Designed with advanced algorithms and adaptive risk management, this EA focuses on capturing high‑probability setups while maintaining strict capital protection.
• Platform: MetaTrader 5/4
• Minimum Deposit: 2,000 USD
• Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
• Pairs: Optimized for XAUUSD, adaptable to other metal instruments
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.
• Platform: MetaTrader 5/4
• Minimum Deposit: 2,000 USD
• Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
• Pairs: Optimized for XAUUSD, adaptable to other metal instruments
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
55%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
8
100%
5 971
69%
100%
1.93
3.54
USD
USD
25%
1:400