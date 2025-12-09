- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
6 922
Negociações com lucro:
4 831 (69.79%)
Negociações com perda:
2 091 (30.21%)
Melhor negociação:
1 809.30 USD
Pior negociação:
-294.60 USD
Lucro bruto:
52 168.97 USD (1 521 138 pips)
Perda bruta:
-27 365.15 USD (1 521 445 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (42.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 895.61 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
93.16%
Depósito máximo carregado:
32.99%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
357
Tempo médio de espera:
35 minutos
Fator de recuperação:
11.72
Negociações longas:
2 910 (42.04%)
Negociações curtas:
4 012 (57.96%)
Fator de lucro:
1.91
Valor esperado:
3.58 USD
Lucro médio:
10.80 USD
Perda média:
-13.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-2 116.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 116.31 USD (12)
Crescimento mensal:
29.25%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.02 USD
Máximo:
2 116.31 USD (8.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.04% (1 784.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.49% (6 078.47 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6922
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-307
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 809.30 USD
Pior negociação: -295 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +42.97 USD
Máxima perda consecutiva: -2 116.31 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
AFSID Metal Hunter Pro is a specialized Expert Advisor built for precise trading in metals, especially gold (XAUUSD). Designed with advanced algorithms and adaptive risk management, this EA focuses on capturing high‑probability setups while maintaining strict capital protection.
• Platform: MetaTrader 5/4
• Minimum Deposit: 2,000 USD
• Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
• Pairs: Optimized for XAUUSD, adaptable to other metal instruments
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.
