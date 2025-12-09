- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
6 821
Прибыльных трейдов:
4 760 (69.78%)
Убыточных трейдов:
2 061 (30.22%)
Лучший трейд:
1 809.30 USD
Худший трейд:
-294.60 USD
Общая прибыль:
51 543.66 USD (1 496 958 pips)
Общий убыток:
-27 056.08 USD (1 498 322 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (42.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 895.61 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
91.62%
Макс. загрузка депозита:
32.99%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
392
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
11.57
Длинных трейдов:
2 833 (41.53%)
Коротких трейдов:
3 988 (58.47%)
Профит фактор:
1.91
Мат. ожидание:
3.59 USD
Средняя прибыль:
10.83 USD
Средний убыток:
-13.13 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-2 116.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 116.31 USD (12)
Прирост в месяц:
30.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.02 USD
Максимальная:
2 116.31 USD (8.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.04% (1 784.60 USD)
По эквити:
31.49% (6 078.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6821
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|24K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-1.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 809.30 USD
Худший трейд: -295 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +42.97 USD
Макс. убыток в серии: -2 116.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
AFSID Metal Hunter Pro is a specialized Expert Advisor built for precise trading in metals, especially gold (XAUUSD). Designed with advanced algorithms and adaptive risk management, this EA focuses on capturing high‑probability setups while maintaining strict capital protection.
• Platform: MetaTrader 5/4
• Minimum Deposit: 2,000 USD
• Strategy: Trend confirmation with volatility‑based entries and dynamic stop loss
• Pairs: Optimized for XAUUSD, adaptable to other metal instruments
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
Goal: Deliver consistent, professional, and transparent performance in the metals market, with full monitoring available via Myfxbook.
Нет отзывов
