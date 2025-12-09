- Büyüme
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
30 (93.75%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (6.25%)
En iyi işlem:
11.68 EUR
En kötü işlem:
-0.49 EUR
Brüt kâr:
83.74 EUR (4 423 pips)
Brüt zarar:
-1.96 EUR (25 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (73.75 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
73.75 EUR (26)
Sharpe oranı:
0.97
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
125.82
Alış işlemleri:
19 (59.38%)
Satış işlemleri:
13 (40.63%)
Kâr faktörü:
42.72
Beklenen getiri:
2.56 EUR
Ortalama kâr:
2.79 EUR
Ortalama zarar:
-0.98 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.49 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.49 EUR (1)
Aylık büyüme:
800.98%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 EUR
Maksimum:
0.65 EUR (0.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.18% (0.15 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
En iyi işlem: +11.68 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +73.75 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.49 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.98 × 5563
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|4.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.34 × 1453
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.29 × 842
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
