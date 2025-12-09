SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PrincestonAI
Emmanuel Opeyemi Adesoye

PrincestonAI

Emmanuel Opeyemi Adesoye
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 142%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
30 (93.75%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (6.25%)
En iyi işlem:
11.68 EUR
En kötü işlem:
-0.49 EUR
Brüt kâr:
83.74 EUR (4 423 pips)
Brüt zarar:
-1.96 EUR (25 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (73.75 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
73.75 EUR (26)
Sharpe oranı:
0.97
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
125.82
Alış işlemleri:
19 (59.38%)
Satış işlemleri:
13 (40.63%)
Kâr faktörü:
42.72
Beklenen getiri:
2.56 EUR
Ortalama kâr:
2.79 EUR
Ortalama zarar:
-0.98 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.49 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.49 EUR (1)
Aylık büyüme:
800.98%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 EUR
Maksimum:
0.65 EUR (0.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.18% (0.15 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.68 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +73.75 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.49 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.98 × 5563
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
4.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.34 × 1453
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
8.29 × 842
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
48 daha fazla...
PrincestonAI - Our Consistent Refined Premium Signal For Long Term Medium Scale Investor - Working On XAUUSD

İnceleme yok
2025.12.09 08:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 08:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 08:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 08:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
