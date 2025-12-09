SignauxSections
Emmanuel Opeyemi Adesoye

PrincestonAI

Emmanuel Opeyemi Adesoye
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 142%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32
Bénéfice trades:
30 (93.75%)
Perte trades:
2 (6.25%)
Meilleure transaction:
11.68 EUR
Pire transaction:
-0.49 EUR
Bénéfice brut:
83.74 EUR (4 423 pips)
Perte brute:
-1.96 EUR (25 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (73.75 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
73.75 EUR (26)
Ratio de Sharpe:
0.97
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
4 minutes
Facteur de récupération:
125.82
Longs trades:
19 (59.38%)
Courts trades:
13 (40.63%)
Facteur de profit:
42.72
Rendement attendu:
2.56 EUR
Bénéfice moyen:
2.79 EUR
Perte moyenne:
-0.98 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.49 EUR)
Perte consécutive maximale:
-0.49 EUR (1)
Croissance mensuelle:
800.98%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.02 EUR
Maximal:
0.65 EUR (0.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.18% (0.15 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.68 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +73.75 EUR
Perte consécutive maximale: -0.49 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.98 × 5563
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
4.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.34 × 1453
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
8.29 × 842
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
48 plus...
PrincestonAI - Our Consistent Refined Premium Signal For Long Term Medium Scale Investor - Working On XAUUSD

Aucun avis
2025.12.09 08:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 08:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 08:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 08:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
