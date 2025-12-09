- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
42 (84.00%)
Убыточных трейдов:
8 (16.00%)
Лучший трейд:
11.68 EUR
Худший трейд:
-54.08 EUR
Общая прибыль:
154.74 EUR (6 443 pips)
Общий убыток:
-140.62 EUR (3 287 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (73.75 EUR)
Макс. прибыль в серии:
73.75 EUR (26)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
0.96%
Макс. загрузка депозита:
105.93%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
0.13
Длинных трейдов:
30 (60.00%)
Коротких трейдов:
20 (40.00%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.28 EUR
Средняя прибыль:
3.68 EUR
Средний убыток:
-17.58 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-54.10 EUR)
Макс. убыток в серии:
-54.10 EUR (2)
Прирост в месяц:
-33.62%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 EUR
Максимальная:
110.40 EUR (81.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.94% (110.40 EUR)
По эквити:
54.04% (49.14 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.68 EUR
Худший трейд: -54 EUR
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +73.75 EUR
Макс. убыток в серии: -54.10 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.94 × 6418
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.56 × 1485
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.23 × 947
