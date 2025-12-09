СигналыРазделы
Emmanuel Opeyemi Adesoye

PrincestonAI

Emmanuel Opeyemi Adesoye
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99.99 USD в месяц
прирост с 2025 -36%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
42 (84.00%)
Убыточных трейдов:
8 (16.00%)
Лучший трейд:
11.68 EUR
Худший трейд:
-54.08 EUR
Общая прибыль:
154.74 EUR (6 443 pips)
Общий убыток:
-140.62 EUR (3 287 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (73.75 EUR)
Макс. прибыль в серии:
73.75 EUR (26)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
0.96%
Макс. загрузка депозита:
105.93%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
0.13
Длинных трейдов:
30 (60.00%)
Коротких трейдов:
20 (40.00%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.28 EUR
Средняя прибыль:
3.68 EUR
Средний убыток:
-17.58 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-54.10 EUR)
Макс. убыток в серии:
-54.10 EUR (2)
Прирост в месяц:
-33.62%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 EUR
Максимальная:
110.40 EUR (81.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.94% (110.40 EUR)
По эквити:
54.04% (49.14 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.68 EUR
Худший трейд: -54 EUR
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +73.75 EUR
Макс. убыток в серии: -54.10 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.94 × 6418
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.56 × 1485
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
ICMarketsSC-MT5-2
9.23 × 947
еще 47...
PrincestonAI - Our Consistent Refined Premium Signal For Long Term Medium Scale Investor - Working On XAUUSD

Нет отзывов
2025.12.29 00:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 05:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 12:24
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 11:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 08:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 08:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 08:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 08:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
