Emmanuel Opeyemi Adesoye

PrincestonAI

Emmanuel Opeyemi Adesoye
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99.99 USD por mês
crescimento desde 2025 -36%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
50
Negociações com lucro:
42 (84.00%)
Negociações com perda:
8 (16.00%)
Melhor negociação:
11.68 EUR
Pior negociação:
-54.08 EUR
Lucro bruto:
154.74 EUR (6 443 pips)
Perda bruta:
-140.62 EUR (3 287 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (73.75 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
73.75 EUR (26)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
0.96%
Depósito máximo carregado:
105.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
0.13
Negociações longas:
30 (60.00%)
Negociações curtas:
20 (40.00%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.28 EUR
Lucro médio:
3.68 EUR
Perda média:
-17.58 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-54.10 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-54.10 EUR (2)
Crescimento mensal:
-33.62%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 EUR
Máximo:
110.40 EUR (81.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
81.94% (110.40 EUR)
Pelo Capital Líquido:
54.04% (49.14 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 3.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.68 EUR
Pior negociação: -54 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +73.75 EUR
Máxima perda consecutiva: -54.10 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.94 × 6418
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.56 × 1485
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
ICMarketsSC-MT5-2
9.21 × 949
47 mais ...
PrincestonAI - Our Consistent Refined Premium Signal For Long Term Medium Scale Investor - Working On XAUUSD

Sem comentários
2025.12.29 00:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 05:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 12:24
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 11:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 08:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 08:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 08:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 08:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
