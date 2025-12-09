- Crescimento
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
50
Negociações com lucro:
42 (84.00%)
Negociações com perda:
8 (16.00%)
Melhor negociação:
11.68 EUR
Pior negociação:
-54.08 EUR
Lucro bruto:
154.74 EUR (6 443 pips)
Perda bruta:
-140.62 EUR (3 287 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (73.75 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
73.75 EUR (26)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
0.96%
Depósito máximo carregado:
105.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
0.13
Negociações longas:
30 (60.00%)
Negociações curtas:
20 (40.00%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.28 EUR
Lucro médio:
3.68 EUR
Perda média:
-17.58 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-54.10 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-54.10 EUR (2)
Crescimento mensal:
-33.62%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 EUR
Máximo:
110.40 EUR (81.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
81.94% (110.40 EUR)
Pelo Capital Líquido:
54.04% (49.14 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.68 EUR
Pior negociação: -54 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +73.75 EUR
Máxima perda consecutiva: -54.10 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.94 × 6418
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.56 × 1485
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.21 × 949
