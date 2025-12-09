SeñalesSecciones
Emmanuel Opeyemi Adesoye

PrincestonAI

Emmanuel Opeyemi Adesoye
0 comentarios
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -36%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
50
Transacciones Rentables:
42 (84.00%)
Transacciones Irrentables:
8 (16.00%)
Mejor transacción:
11.68 EUR
Peor transacción:
-54.08 EUR
Beneficio Bruto:
154.74 EUR (6 443 pips)
Pérdidas Brutas:
-140.62 EUR (3 287 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (73.75 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
73.75 EUR (26)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
0.96%
Carga máxima del depósito:
105.93%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
0.13
Transacciones Largas:
30 (60.00%)
Transacciones Cortas:
20 (40.00%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.28 EUR
Beneficio medio:
3.68 EUR
Pérdidas medias:
-17.58 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-54.10 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-54.10 EUR (2)
Crecimiento al mes:
-33.62%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 EUR
Máxima:
110.40 EUR (81.94%)
Reducción relativa:
De balance:
81.94% (110.40 EUR)
De fondos:
54.04% (49.14 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 3.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11.68 EUR
Peor transacción: -54 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +73.75 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -54.10 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.94 × 6408
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.56 × 1485
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
ICMarketsSC-MT5-2
9.23 × 947
otros 47...
PrincestonAI - Our Consistent Refined Premium Signal For Long Term Medium Scale Investor - Working On XAUUSD

No hay comentarios
2025.12.29 00:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 05:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 12:24
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 11:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 08:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 08:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 08:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 08:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
