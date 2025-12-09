- Incremento
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
Total de Trades:
50
Transacciones Rentables:
42 (84.00%)
Transacciones Irrentables:
8 (16.00%)
Mejor transacción:
11.68 EUR
Peor transacción:
-54.08 EUR
Beneficio Bruto:
154.74 EUR (6 443 pips)
Pérdidas Brutas:
-140.62 EUR (3 287 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (73.75 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
73.75 EUR (26)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
0.96%
Carga máxima del depósito:
105.93%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
0.13
Transacciones Largas:
30 (60.00%)
Transacciones Cortas:
20 (40.00%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.28 EUR
Beneficio medio:
3.68 EUR
Pérdidas medias:
-17.58 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-54.10 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-54.10 EUR (2)
Crecimiento al mes:
-33.62%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 EUR
Máxima:
110.40 EUR (81.94%)
Reducción relativa:
De balance:
81.94% (110.40 EUR)
De fondos:
54.04% (49.14 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Mejor transacción: +11.68 EUR
Peor transacción: -54 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +73.75 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -54.10 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.94 × 6408
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.56 × 1485
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.23 × 947
No hay comentarios
No hay comentarios
