- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
50
盈利交易:
42 (84.00%)
亏损交易:
8 (16.00%)
最好交易:
11.68 EUR
最差交易:
-54.08 EUR
毛利:
154.74 EUR (6 443 pips)
毛利亏损:
-140.62 EUR (3 287 pips)
最大连续赢利:
26 (73.75 EUR)
最大连续盈利:
73.75 EUR (26)
夏普比率:
0.23
交易活动:
0.96%
最大入金加载:
105.93%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
0.13
长期交易:
30 (60.00%)
短期交易:
20 (40.00%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.28 EUR
平均利润:
3.68 EUR
平均损失:
-17.58 EUR
最大连续失误:
2 (-54.10 EUR)
最大连续亏损:
-54.10 EUR (2)
每月增长:
-33.62%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.02 EUR
最大值:
110.40 EUR (81.94%)
相对跌幅:
结余:
81.94% (110.40 EUR)
净值:
54.04% (49.14 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.68 EUR
最差交易: -54 EUR
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +73.75 EUR
最大连续亏损: -54.10 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.94 × 6408
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.56 × 1485
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.23 × 947
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99.99 USD
-36%
0
0
USD
USD
24
EUR
EUR
6
94%
50
84%
1%
1.10
0.28
EUR
EUR
82%
1:500