  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
50
盈利交易:
42 (84.00%)
亏损交易:
8 (16.00%)
最好交易:
11.68 EUR
最差交易:
-54.08 EUR
毛利:
154.74 EUR (6 443 pips)
毛利亏损:
-140.62 EUR (3 287 pips)
最大连续赢利:
26 (73.75 EUR)
最大连续盈利:
73.75 EUR (26)
夏普比率:
0.23
交易活动:
0.96%
最大入金加载:
105.93%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
0.13
长期交易:
30 (60.00%)
短期交易:
20 (40.00%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.28 EUR
平均利润:
3.68 EUR
平均损失:
-17.58 EUR
最大连续失误:
2 (-54.10 EUR)
最大连续亏损:
-54.10 EUR (2)
每月增长:
-33.62%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.02 EUR
最大值:
110.40 EUR (81.94%)
相对跌幅:
结余:
81.94% (110.40 EUR)
净值:
54.04% (49.14 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 3.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11.68 EUR
最差交易: -54 EUR
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +73.75 EUR
最大连续亏损: -54.10 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.94 × 6408
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.56 × 1485
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
ICMarketsSC-MT5-2
9.23 × 947
47 更多...
PrincestonAI - Our Consistent Refined Premium Signal For Long Term Medium Scale Investor - Working On XAUUSD

没有评论
2025.12.29 00:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 05:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 12:24
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 11:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 08:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 08:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 08:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 08:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
