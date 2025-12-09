- Wachstum
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
Trades insgesamt:
50
Gewinntrades:
42 (84.00%)
Verlusttrades:
8 (16.00%)
Bester Trade:
11.68 EUR
Schlechtester Trade:
-54.08 EUR
Bruttoprofit:
154.74 EUR (6 443 pips)
Bruttoverlust:
-140.62 EUR (3 287 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (73.75 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.75 EUR (26)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
0.96%
Max deposit load:
105.93%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
0.13
Long-Positionen:
30 (60.00%)
Short-Positionen:
20 (40.00%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.28 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.68 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-17.58 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-54.10 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-54.10 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
-33.62%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 EUR
Maximaler:
110.40 EUR (81.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
81.94% (110.40 EUR)
Kapital:
54.04% (49.14 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Bester Trade: +11.68 EUR
Schlechtester Trade: -54 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.75 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -54.10 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.94 × 6418
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.56 × 1485
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.21 × 949
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
99.99 USD pro Monat
-36%
0
0
USD
USD
24
EUR
EUR
6
94%
50
84%
1%
1.10
0.28
EUR
EUR
82%
1:500