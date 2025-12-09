SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / PrincestonAI
Emmanuel Opeyemi Adesoye

PrincestonAI

Emmanuel Opeyemi Adesoye
0 Bewertungen
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 99.99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -36%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
50
Gewinntrades:
42 (84.00%)
Verlusttrades:
8 (16.00%)
Bester Trade:
11.68 EUR
Schlechtester Trade:
-54.08 EUR
Bruttoprofit:
154.74 EUR (6 443 pips)
Bruttoverlust:
-140.62 EUR (3 287 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (73.75 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.75 EUR (26)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
0.96%
Max deposit load:
105.93%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
0.13
Long-Positionen:
30 (60.00%)
Short-Positionen:
20 (40.00%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.28 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.68 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-17.58 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-54.10 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-54.10 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
-33.62%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 EUR
Maximaler:
110.40 EUR (81.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
81.94% (110.40 EUR)
Kapital:
54.04% (49.14 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.68 EUR
Schlechtester Trade: -54 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.75 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -54.10 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.94 × 6418
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.56 × 1485
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
ICMarketsSC-MT5-2
9.21 × 949
noch 47 ...
PrincestonAI - Our Consistent Refined Premium Signal For Long Term Medium Scale Investor - Working On XAUUSD

Keine Bewertungen
2025.12.29 00:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 05:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 12:24
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 11:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 08:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 08:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 08:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 08:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
