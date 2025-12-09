SegnaliSezioni
Emmanuel Opeyemi Adesoye

PrincestonAI

Emmanuel Opeyemi Adesoye
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 142%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
30 (93.75%)
Loss Trade:
2 (6.25%)
Best Trade:
11.68 EUR
Worst Trade:
-0.49 EUR
Profitto lordo:
83.74 EUR (4 423 pips)
Perdita lorda:
-1.96 EUR (25 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (73.75 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
73.75 EUR (26)
Indice di Sharpe:
0.97
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
125.82
Long Trade:
19 (59.38%)
Short Trade:
13 (40.63%)
Fattore di profitto:
42.72
Profitto previsto:
2.56 EUR
Profitto medio:
2.79 EUR
Perdita media:
-0.98 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.49 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.49 EUR (1)
Crescita mensile:
800.98%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 EUR
Massimale:
0.65 EUR (0.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.18% (0.15 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.68 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +73.75 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.49 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.98 × 5563
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
4.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.34 × 1453
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
8.29 × 842
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
48 più
