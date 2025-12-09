- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
30 (93.75%)
Loss Trade:
2 (6.25%)
Best Trade:
11.68 EUR
Worst Trade:
-0.49 EUR
Profitto lordo:
83.74 EUR (4 423 pips)
Perdita lorda:
-1.96 EUR (25 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (73.75 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
73.75 EUR (26)
Indice di Sharpe:
0.97
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
125.82
Long Trade:
19 (59.38%)
Short Trade:
13 (40.63%)
Fattore di profitto:
42.72
Profitto previsto:
2.56 EUR
Profitto medio:
2.79 EUR
Perdita media:
-0.98 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.49 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.49 EUR (1)
Crescita mensile:
800.98%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 EUR
Massimale:
0.65 EUR (0.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.18% (0.15 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.68 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +73.75 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.49 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.98 × 5563
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|4.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.34 × 1453
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.29 × 842
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
