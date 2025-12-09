- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
50
利益トレード:
42 (84.00%)
損失トレード:
8 (16.00%)
ベストトレード:
11.68 EUR
最悪のトレード:
-54.08 EUR
総利益:
154.74 EUR (6 443 pips)
総損失:
-140.62 EUR (3 287 pips)
最大連続の勝ち:
26 (73.75 EUR)
最大連続利益:
73.75 EUR (26)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
0.96%
最大入金額:
105.93%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
0.13
長いトレード:
30 (60.00%)
短いトレード:
20 (40.00%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.28 EUR
平均利益:
3.68 EUR
平均損失:
-17.58 EUR
最大連続の負け:
2 (-54.10 EUR)
最大連続損失:
-54.10 EUR (2)
月間成長:
-33.62%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 EUR
最大の:
110.40 EUR (81.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
81.94% (110.40 EUR)
エクイティによる:
54.04% (49.14 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.68 EUR
最悪のトレード: -54 EUR
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +73.75 EUR
最大連続損失: -54.10 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.94 × 6418
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.56 × 1485
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.21 × 949
