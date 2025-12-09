シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / PrincestonAI
Emmanuel Opeyemi Adesoye

PrincestonAI

Emmanuel Opeyemi Adesoye
レビュー0件
6週間
0 / 0 USD
月額  99.99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -36%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
50
利益トレード:
42 (84.00%)
損失トレード:
8 (16.00%)
ベストトレード:
11.68 EUR
最悪のトレード:
-54.08 EUR
総利益:
154.74 EUR (6 443 pips)
総損失:
-140.62 EUR (3 287 pips)
最大連続の勝ち:
26 (73.75 EUR)
最大連続利益:
73.75 EUR (26)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
0.96%
最大入金額:
105.93%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
0.13
長いトレード:
30 (60.00%)
短いトレード:
20 (40.00%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.28 EUR
平均利益:
3.68 EUR
平均損失:
-17.58 EUR
最大連続の負け:
2 (-54.10 EUR)
最大連続損失:
-54.10 EUR (2)
月間成長:
-33.62%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 EUR
最大の:
110.40 EUR (81.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
81.94% (110.40 EUR)
エクイティによる:
54.04% (49.14 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 3.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +11.68 EUR
最悪のトレード: -54 EUR
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +73.75 EUR
最大連続損失: -54.10 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.94 × 6418
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.56 × 1485
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
ICMarketsSC-MT5-2
9.21 × 949
47 より多く...
PrincestonAI - Our Consistent Refined Premium Signal For Long Term Medium Scale Investor - Working On XAUUSD

レビューなし
2025.12.29 00:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 05:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 12:24
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 11:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 08:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 08:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 08:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 08:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
