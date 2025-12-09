SinyallerBölümler
Daniel Harsono Christanto

EA Trade Asistant

Daniel Harsono Christanto
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 67%
ValburyAsiaFutures-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 196
Kârla kapanan işlemler:
1 573 (71.63%)
Zararla kapanan işlemler:
623 (28.37%)
En iyi işlem:
3 712.00 USD
En kötü işlem:
-636.80 USD
Brüt kâr:
36 295.44 USD (590 933 pips)
Brüt zarar:
-21 395.20 USD (607 991 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (161.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 768.32 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.06%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
302
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.09
Alış işlemleri:
1 042 (47.45%)
Satış işlemleri:
1 154 (52.55%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
6.79 USD
Ortalama kâr:
23.07 USD
Ortalama zarar:
-34.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-2 574.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 574.63 USD (10)
Aylık büyüme:
19.58%
Yıllık tahmin:
237.54%
Algo alım-satım:
47%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
383.85 USD
Maksimum:
3 640.90 USD (28.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.18% (2 457.30 USD)
Varlığa göre:
0.09% (56.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.fs 2087
USDJPY.fs 60
GBPUSD.fs 33
EURUSD.fs 10
CLR 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.fs 15K
USDJPY.fs -148
GBPUSD.fs 70
EURUSD.fs 42
CLR 32
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.fs -11K
USDJPY.fs -6.4K
GBPUSD.fs 601
EURUSD.fs 4
CLR 247
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 712.00 USD
En kötü işlem: -637 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +161.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 574.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValburyAsiaFutures-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

First position must opened by trader..

Averaging with fixed lot series

İnceleme yok
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
